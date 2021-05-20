Розсекретили ім’я актриси, яка замінить Саманту в перезапуску "Секс і місто"

Коли вже всім стало зрозуміло, що Кім Кетролл не буде зніматися в перезапуску "Секс і місто", у Голлівуді не вщухали обговорення, чи будуть продюсери шукати їй заміну.

В продовженні шоу все ж буде новий персонаж. Саманту Джонс замінить 45-річна актриса мексиканського походження Сара Рамірес, відома за роллю в серіалі "Анатомія пристрасті". У перезапуску "Секс і місто" Сара Рамірес зіграє небінарну людину (яка не відносить себе ні до чоловічої, ні до жіночої статті) Че Діас.

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Роль Сари Рамірес в перезапуску "Секс і місто"

Вона перевтілиться в коміка, який "пропагує прогресивні погляди на гендерні ролі". Про це повідомляє видання Deadline з посиланням на виконавчого продюсера картини Майкла Кінга. Відомо, що Сара Рамірес приєднається до інших акторів, які раніше знялися у кінострічці.



Саманту Джонс замінить 45-річна актриса мексиканського походження Сара Рамірес / Фото Vulture

Героїня Сари Джесіки Паркер Керрі Бредшоу буде частою гостею на шоу коміка Че Діаса, звертаючись до нього в середньому роді.

Сара – єдиний у своєму роді талант, який однаково добре розбирається в комедіях і драмах. Ми схвильовані і натхненні цим новим персонажем в серіалі, – сказав продюсер Майкл Патрік Кінг.

Перезапуск "Секс і місто" складатиметься з 10 епізодів. Зйомки заплановано на літо, і вони будуть відбуватися в Нью-Йорку.

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"Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер із 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.