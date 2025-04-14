Дамблдор, Снейп, Макґонеґел та інші: HBO затвердив шістьох акторів серіалу про Гаррі Поттера

Телеканал HBO, який працює над серіалом про Гаррі Поттера, оголосив частину акторського складу. Це шестеро дорослих акторів, які зіграють у шоу.

Дорослий акторський склад офіційно затверджений. Серіал про Гаррі Поттера стане новою екранізацією романів Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив. Про це пише Кіно 24 з посиланням на The Guardian.

До слова Актор відомий за роллю Дадлі Дурслі з "Гаррі Поттера" зіграє у фільмі російського режисера

Роль директора Гоґвортсу отримав переможець премії Еммі та "Золотого глобуса" Джон Літгоу.

Його заступницю та виховательку гуртожитку Ґрифіндор зіграє номінантка на премію Оскар – Джанет Мактір.

Паапа Ессьєду, якого знають за серіалом "Банди Лондона" отримав роль вихователя гуртожитку Слизерина та викладача зіллєваріння і захисту від Темних Мистецтв Северуса Снейпа.



Затверджений акторський склад / Фото з інстаграму HBO

Британський актор Нік Фрост зіграє Рубеуса Геґріда – лісника Гоґвортсу та викладача догляду за магічними істотами.

Роль доглядача Арґуса Філча дісталась Полу Вайтгаусу, а професора Квірела – Люку Таллону.

Ми раді, що у нас є такі надзвичайні таланти. Ми не можемо дочекатися, коли вони нададуть цим улюбленим персонажам нове життя,

– прокоментували новину шоуранерка та виконавча продюсерка Франческа Гардінер і режисер та продюсер Марк Майлод.

Що наразі відомо про майбутній серіал