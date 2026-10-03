Український документальний фільм покажуть на кінофестивалі в Амстердамі

Документальна стрічка української режисерки Ольги Черних "Ілюзія тихої ночі" увійшла до програми престижного фестивалю IDFA в Нідерландах. Нідерландська прем'єра картини відбудеться у секції Best of Fests.

Як йдеться на офіційному сайті фестивалю, кінокартина фіксує одну ніч із життя України під час повномасштабної війни. Ця стрічка майстерно поєднує ексклюзивні кадри з фронту, тилу та навіть окупованих територій, створюючи цілісний образ нашого сьогодення.

Український фільм "Ілюзія тихої ночі" покажуть в Амстердамі

У синопсисі фестиваль зазначає, що за часів будь-якої війни нормальне життя триває попри все, але навряд чи його справді можна назвати нормальним. Це спостереження ідеально описує стан, у якому перебуває кожен українець, який намагається зберегти баланс між рутиною та постійною небезпекою.

Нормальне життя в Україні є фікцією. Особливо вночі, коли Росія бомбардує міста безпілотниками та ракетами,

– йдеться в описі проєкту.

Режисерка Ольга Черних, чий попередній фільм "Фото на пам'ять" відкривав IDFA 2023 року, створила кіно без діалогів. Такий стилістичний прийом працює бездоганно, оскільки відсутність слів загострює візуальне сприйняття та дозволяє глядачу повністю зануритися в атмосферу. Матеріал зібрали протягом однієї ночі з 27 на 28 липня 2025 року.

Для реалізації цього масштабного задуму 40 професійних операторів та 300 звичайних громадян фіксували дійсність на понад 60 локаціях, зокрема на передовій та окупованих територіях.

"Ілюзія тихої ночі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що цікаво, у фільмі автори показують контрастну реальність українців. Візуальний ряд побудований на різких, але життєвих протиставленнях, які викликають мурахи по шкірі. Поки в нічному клубі відпочиває молодь, до польового шпиталю приносять пораненого бійця, а поки в селах триває збір врожаю, у Києві лунають сирени і містяни ховаються у метро.

Тиха ніч в Україні – це ілюзія, але тиха рішучість людей залишає глибоке враження. Коли ніч закінчується, усі спокійно покидають укриття, і починається новий день,

– зауважують творці стрічки.

Створення такого естетично та емоційно складного продукту вимагало злагодженої роботи справжніх професіоналів. Так, до проєкту долучилися: співавторка сценарію Марина Бродовська, композиторка Мар'яна Клочко, режисерки монтажу Кася Бонецька та Марина Майковська. Виробництвом займалася компанія Tabor LTD на замовлення Суспільного Мовлення, а продюсерами стали Дарія Захарова та Євген Рачковський.

До речі, раніше ми вже розповідали, який фільм представить Україну на Оскарі – 2027.