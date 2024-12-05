Названо найпопулярнішу акторку за версією IMDb: які зірки потрапили у топ-10

Сервіс для оцінювання кіно IMDb оприлюднив рейтинг зірок, що перебували на вершині слави у 2024 році. На першому місці опинилась зірка серіалу "Ейфорія" та фільму "Люблю тебе ненавидіти".

У кіноіндустрії підбивають підсумки року. Сервіс для оцінювання фільмів та серіалів IMDb оприлюднив список акторів й акторок, які стали найпопулярнішими у 2024, пише 24 Канал.

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Рейтинг найпопулярніших знаменитостей очолила американська акторка Сідні Свіні. Вона відома ролями у фільмах "Люблю тебе ненавидіти", "Проклята діва", серіалі "Ейфорія".

Найпопулярнішим актором за версією IMDb став Ґлен Пауелл, який зіграв з Сідні Свіні в романтичній комедії "Люблю тебе ненавидіти". Крім того, він став зіркою фільму "Найманий вбивця".

Список найпопулярніших акторів 2024 року

Сідні Свіні ("Ейфорія", "Люблю тебе ненавидіти", "Оповідь служниці") Елла Пернелл ("Фолаут", "Дім дивних дітей міс Сапсан", "Черчилль") Крістін Міліоті ("Як я зустрів вашу маму", "Чорне дзеркало", "Пінгвін") Ейса Гонсалес ("Містер і місіс Сміт", "Форсаж: Гоббс та Шоу") Ґлен Пауелл ("Люблю тебе ненавидіти", "Найманий вбивця", "Погані хлопці") Баррі Кеоган ("Солтберн, "Дюнкерк", "Гладіатор 2") Нікола Кохлан ("Барбі", "Бріджертони") Ів Г'юсон ("Чудова пара", "Вокер", "Лікарня Нікербокер") Дафні Кін ("Лоґан", "Дедпул і Росомаха") Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв", "Доктор Сон").

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