У мережу виклали мультфільм "Причинна" за мотивами балади Шевченка

Джерело:газета "День"
Короткометражний анімаційний фільм "Причинна", створений за підтримки Держкіно, відсьогодні доступний до безкоштовного онлайн-перегляду.
Режисер фільму Андрій Щербак мріяв відтворити події романтичної балади "Причинної" ще зі студентських років у своїй дипломній роботі, але викладачі відмовили художника. Протягом років ця мрія та ідеї до її втілення не давали про себе забути.
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На роботу я ходив пішки, і під час цих довгих прогулянок перед очима почали з'являтися кадри: то сплячий козак на фоні червоних маків, то степ, яким крокують коні. Тоді я багато малював і загорівся ідеєю створення анімаційного фільму у техніці живопису,
– говорить Андрій.
Національна прем'єра "Причинної" відбулась 20 липня на Одеському міжнародному кінофестивалі у рамках Національної конкурсної програми короткометражних фільмів.
Художній керівником стала Олена Касавіна. Музику написала Тетяна Шамшетдінова, яку виконали віолончелісти Мартин Няга (Молдова) та Денис Карачевцев (Україна), альтист Андрій Марахов (Франція).
Продюсерами короткометражного мультфільму стали:
Анімаційний фільм доступний до перегляду за посиланням.