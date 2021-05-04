Про майстерність Гая Річі та самоіронічного Стейтема: ексклюзив від зірки фільму "Гнів людський"

Американський красень родом із засніженого штату Міннесота – Джош Гартнетт – один з головних акторів кінця 90-х – початку 2000-х, давно проміняв великі блокбастери на інді-кіно, рідкісні появи у великих шоу та тихе спокійне життя з британською актрисою Темсин Еджертон і дітьми в чарівному англійською котеджі. Чому він повернувся у кіно та у фільм "Гнів людський" Гая Річі – читайте далі.

Іноді в акторському житті з'являються "режисери-баламути", які вирішують повернути тебе у велике кіно з широким прокатом по всьому світу. І дають при цьому найбільш незвичайну роль у твоїй кар'єрі, ламаючи стереотип звичного амплуа прекрасного героя з бентежною душею.

Читайте також Гай Річі презентував видовищний трейлер до екшену "Гнів людський": відео

Саме так сталося з Джошем Гартнеттом, коли йому зателефонував Гай Річі та запросив у свій новий екшн-трилер "Гнів людський". Фільм з'явиться в українських кінотеатрах вже 13 травня, тож зірка "Факультету", "Падіння Чорного яструба" і "Щасливого числа Слевіна" розповідає як це – працювати з Гаєм Річі та Джейсоном Стейтемом, і чому ця роль створювалася в абсолютно незвичній ситуації.

Інтерв'ю з Джошем Гартнеттом

Джош, дуже раді бачити вас у великому кіно! Розкажіть, як "Гнів людський" з'явився у вашій фільмографії?

Дуже приємно! І дуже приємно було опинитися частиною сім'ї "Гніву людського". Це без перебільшення був неймовірний досвід. Зі мною зв'язався Гай, він знав, що я тепер в основному живу у Британії і запропонував зіграти в цьому фільмі, причому зйомки вже стартували. Я кинувся в цю авантюру, якщо чесно, не ставлячи зайвих питань. Хоча на місці стало трохи ніяково (Сміється). Але коли тобі дзвонить Гай Річі – ти не говориш "ні".



Акторський склад фільму "Гнів людський" / Фото пресслужби фільму

Чому авантюру? І від чого стало ніяково?

Навіть за мірками нашої індустрії – ось так зриватися і опинятися на майданчику стрічки, що вже знімається – повне безумство. До того ж, готовий відкрити вам секрет: тексти від Гая Річі настільки гарні, тому що часто пишуться під певного актора. Гай – любить кіно і цінує всіх, хто з ним працює. На жаль, актор, у якого була роль у фільмі, схожа на мою арку – вибув з проєкту. І Гай запросив мене, у процесі переписуючи сценарій. Я не мав ні найменшого уявлення, що я буду говорити в фільмі і від такого у будь-якого актора з'явиться паніка (Сміється). Гай сказав: "Не хвилюйся, ми розберемося на знімальному майданчику". Так і сталося!

Як би ви описали метод роботи Гая Річі на майданчику?

Він фантастичний режисер і письменник, і дуже відкритий до думки своїх колег. Це дуже стимулює бути максимально зібраним, сфокусованим та видавати кращу свою можливу гру. Я повинен був довіряти Гаю в цій ситуації. І все вийшло чудово, ми зімпровізували практично всі мої репліки разом, ніколи такого ще не було в моєму багаторічному досвіді.

У Гая є чітке бачення в голові, він знав у якому напрямку йти і ми вирулили на правильну доріжку. Примітна особливість зйомок у Гая Річі – це командний дух, дуже згуртована, доброзичлива атмосфера. І це не дивлячись на всі складні і навіть похмурі теми, яких торкнувся "Гнів людський".

Зверніть увагу Потужна історія з видовищним екшеном: чому варто переглянути фільм Гая Річі "Гнів людський"

Нас правда чекає найжорсткіший фільм Гая Річі?

Я не побачив його таким, знаю, що так про фільм думає частина публіки. Я б сказав, що це дуже зріле і майстерне висловлювання. Про природу гніву, зради, жадібності, втрати, страху. І все це – у жанровому екшн-фільмі. Я впевнений, що "Гнів людський" у цьому плані один з тих небагатьої фільмів, які сподобаються і тим, хто чекає від нього адреналіну і тим, хто шукає відповіді на питання. Але так, атмосфера, в якій живуть наші герої та злодії – звичайно жорстка.

Ваш персонаж Дейв, один з інкасаторів компанії, яка піддається нападам, хто він – герой чи злодій?

Дейв – це Дейв (Сміється). Це такий персонаж, якого часто можна зустріти в сферах, пов'язаних з ризиками, які при цьому бояться цього самого ризику. Він хлопець нервовий, не такий гарний у своїй роботі, як йому хотілося б здаватися. Дейв хоче здатися таким собі "мачо", хоча насправді не готовий ні до чого. Коли справа доходить до небезпеки, його основна турбота – зберегти обличчя, зберегти напускний імідж "крутого чувака". Швидше зовні, ніж всередині колективу. У колективі інкасаторів і так все зрозуміло про нього.



Джош Гартнетт (праворуч) у фільмі "Гнів людський" / Фото пресслужби Гая Річі

У фільмі дуже великий акторський склад на чолі з Джейсоном Стейтемом. Розкажіть, яка динаміка була за межами майданчика?

Позитивна, виключно позитивна. Так-так, я знаю, що в інтерв'ю перед виходом фільму зазвичай всі нахвалюють один одного, але це інший випадок. Ми багато сміялися, ми багато спілкувалися, ділилися ідеями. Джейсон та Голт МакКеллані, чудовий актор, який грає нашого партнера "Кулю" – без сумнівів, були головними "заводилами" в колективі і коли Гай говорив: "Знято". Їм було якою мудрістю поділитися з нами.

Джейсон Стейтем в житті і кіно – це дві різні людини?

І так і ні! Я розумію, що Джейсон асоціюється з образом екшн-героя з хорошим почуттям гумору. І частково в житті це теж так. Він неймовірно атлетичний, дуже націлений на загальний успіх, працездатний, дисциплінований. Загалом, всі якості екшн-героя. І почуття гумору, самоіронії у нього прекрасне. З іншого боку, Джейсон – на диво приємна людина, без будь-якої зіркової хвороби в голові, приємний хлопець, з яким є що обговорити – від політики до виховання дітей.

Джош, поділіться, що має бути в проєкті, щоб ви ним зацікавилися?

За ці роки я не раз стикався з тим, як з прекрасних сценаріїв виходили посередні фільми, а з середніх текстів – великі хіти. Хоча варто визнати, що з паршивого сценарію – не виходить взагалі нічого (Посміхається). Тому я фокусую свою увагу на ролі, яку пропонують: це щось нове або я це вже знаю? Якщо знаю, то чи можу додати щось неординарне.

Якщо я відчуваю, що це моя роль, то знайомлюся з режисером, дізнаюся його бачення, ділюся своїми думками про персонажа. І коли розумію, що ми зійшлися в одній точці – беруся за роль.

З Гаєм Річі ви зійшлися в одній точці?

Більш ніж!

До слова Прем'єру фільму "Гнів людський" Гая Річі перенесли: нова дата

Екшн-трилер Гая Річі "Гнів людський", який повертає Джоша Хартнетта на великі екрани – з 13 травня в кінотеатрах України.

"Гнів людський" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн