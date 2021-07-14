Серед номінантів Еммі 2021 – скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі

Скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі сколихнуло світову пресу, не сподобалося Букінгему, але стало номінантом Еммі 2021, потрапивши в категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск". В інтерв’ю, яке вийшло у березні, подружжя вперше розповіло про конфлікти в королівській родині, расистські прояви та справжні причини відходу від британської монархії.

Вчора ввечері американська телевізійна академія в Лос-Анджелесі оголосила перелік номінантів на щорічну премію Еммі. У категорію "Видатний документальний або спеціальний випуск" потрапило також ток-шоу United Shades Of America з Камау Беллом, "Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Леттерманом", "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" і документальний серіал Vice.

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На 73-ю премію Еммі претендують телешоу, що вийшли у прайм-тайм у період із 1 червня 2020 по 31 травня 2021 року. Нагородження переможців премії відбудеться 19 вересня о 15:00 за київським часом.

Інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл і принцом Гаррі: дивіться відео

Що відомо про інтерв'ю Гаррі та Меган для Опри?

Вперше про запис інтерв'ю представників королівської сім'ї стало відомо 16 лютого. Тоді ж у ЗМІ промайнула інформація, що Букінгем розлютився через це і королева хотіла позбавити пару усіх королівських привілеїв. Втім, це і так сталось, але у зв'язку із повноцінним відходом Меган та Гаррі із королівської сім'ї.

На думку джерела, близького до подружжя, Меган дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, тому що хотіла повернути собі голос через недостатню кількість волі.

У мережі також стало відомо про реакцію Кейт Міддлтон і принца Вільяма на інтерв'ю. Вони тоді були абсолютно не в захваті від такої новини, особливо на тлі хвороби 99-річного принца Філіпа.

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Про що говорили в інтерв'ю принц Гаррі та Меган Маркл