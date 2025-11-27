Батьки ж підтримали бажання Ірини стати акторкою, а згодом її мрія втілилась в реальність. Де зараз зірка серіалу "Коли ми вдома" та що про неї відомо, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Де зараз Ірина Андрєєва?

Ірина Андрєєва не надто активна у соціальних мережах. До прикладу, в інстаграмі вона публікує фотографії, однак не підписує їх та не додає геолокацію. Чимало світлин – з сином, якого акторка народила восени 2017 року.

Однак про те, що стала мамою, Андрєєва розповіла лише влітку 2018 року. Героїня акторки в серіалі "Коли ми вдома" теж була вагітна.

Так збіглося, що я завагітніла в той час, коли Оксана чекала на дитину. Перший час довелося зніматися з накладним животиком, потім я "наздогнала" героїню і мені було достатньо свого. А коли настав час – пішла у декрет і тихенько народила. З дитинства мріяла про двох хлопчиків і точно знала, що одного назву Максимом. До речі, він народився одного дня з моїм чоловіком,

– розповідала вона "Фактам".

Син Ірини Андрєєвої

Узимку і навесні Ірина додавала до своїх світлин геолокацію Київ. Проте, схоже, під час повномасштабного вторгнення акторка була й за кордоном. У грудні 2022 року вона ділилась, що у Франції.

Що відомо про Ірину Андрєєву?

Ірина Андрєєва народилася у Києві. Вона закінчила Київський національний економічний університет та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Андрєєва дебютувала як акторка у 23-річному віці: вона з'явилась у мюзиклі "Сорочинський ярмарок". Акторка зізнавалась, що роль була маленькою, але досвід – незабутній.

У 2004 році Ірина стала акторкою театрального об'єднання "Чорний квадрат". Жінка зіграла у виставах "Ніч святого Валентина", "Кафе розбитих сердець", "Серце дурня". Також Андрєєва знялась у фільмі "Пригоди Вєрки Сердючки" і у серіалах "Повернення Мухтара 4", "Жіночий лікар", "Марк + Наталка".

Ірина Андрєєва

Зі своїм майбутнім чоловіком Ірина познайомилась доволі цікаво. Вдома в акторки відключили світло, тому вона прийшла до театру раніше, де й зустріла Олександра. Річ у тім, що його запросили туди як спеціаліста зі звуку.

Ми з ним розмовляли, а потім я згадала, що у мене дверний дзвінок зламався, і вирішила скористатися нагодою: "А дзвінок можете мені полагодити?" Він відповів: "Так, звичайно". І ми обмінялися телефонами,

– пригадувала акторка.

Закоханні зіграли весілля у 2015 році – у п'ятницю 13-го.

Ірина Андрєєва з чоловіком і сином