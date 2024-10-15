Мені так соромно, – зірка серіалу "Школа" про свій перший поцілунок у кадрі

15 жовтня 2024, 15:45
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Автор: Марія Примич

Українська акторка Ірина Кудашова найбільшу популярність здобула після прем'єри серіалу "Школа". Дівчина зіграла роль Вероніки Тихонової. Вона пригадала момент, коли прокинулася відомою після виходу першої серії.

Ірина розповіла, що у 17-річному віці знялася у серіалі "Школа". Тоді акторка мала всього 800 підписників. Цими подробицями вона поділилася у шоу "єПитання", передає Кіно 24

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Я пам'ятаю той момент: виходить перша серія, я заходжу в інстаграм, оновлюю сторінку, а в мене 10 тисяч підписників. Оновлюю сторінку через 5 хвилин – 15, через 20 хвилин – 25. За перший тиждень я зібрала десь 100 тисяч підписників,
– пригадала Ірина Кудашова.

Кудашова зізналася, що розгубилася, коли до неї вперше підійшли та попросили сфотографуватися.

Анонс серіалу "Школа": дивіться відео онлайн

Ірина Кудашова розповіла про перший поцілунок у кадрі

Акторка також розповіла про власний досвід першого поцілунку в кадрі. Ірина пригадала кумедну ситуацію, яка трапилася тоді. На той момент Кудашова цілувалася всього двічі або тричі у житті, тому переживала. 

І от момент. Крупний план, режисер говорить: "Давайте на крупному плані зараз гарно поцілуємося, у вас така сцена романтична". Я стою і думаю: "Боже, що робити?" І просто в момент, коли ми мали поцілуватися, я сильно закашлялася,
– поділилася акторка. 

Ірина зізналася, що їй соромно за цю ситуацію. 

Нагадаємо, що перший сезон серіалу "Школа" вийшов у 2018 році. У ньому розповідається про життя підлітків, їхнє навчання та стосунки з батьками. Всього є три сезони серіалу, останній транслювався у 2019 році. 