24 лютого, 16:21
Внаслідок важкої хвороби: померла радянська актриса із фільму "А зорі тут тихі" Ірина Шевчук
Основні тези
- Ірина Шевчук померла у віці 74 років від лімфоми головного мозку.
- Акторка підтримувала російську агресію проти України, через що стала фігуранткою бази Миротворець та була під санкціями.
24 лютого 2026 року стало відомо про смерть Ірини Шевчук. Це Заслужена артистка України з російським корінням.
Вона померла у віці 74 років. Причиною смерті стала рідкісна форма злоякісної пухлини – лімфома головного мозку. Про це повідомила її донька, Олександра Афанасьєва-Шевчук, на своїй сторінці в інстаграмі.
Яка причина смерті Ірини Шевчук?
Упродовж останніх років Ірина Шевчук боролася з хворобою, однак після трьох років лікування недугу подолати не змогла.
Донька акторки, повідомляючи про втрату, попросила вибачення в матері за те, що не змогла їй допомогти, а також подякувала лікарям, які весь цей час були на зв'язку та підтримували родину.
Що відомо про Ірину Шевчук та її громадянську позицію?
- Ірина Шевчук народилася в Росії, однак у дитинстві разом із батьками переїхала до Києва.
- Саме в українській столиці минули її дитячі та юнацькі роки, а також відбувся дебют у кіно – у фільмі "Повість про чекіста".
- Згодом вона вирішила здобувати акторську освіту в Росії та продовжила кар'єру, знімаючись як в українських, так і в російських стрічках.
- Після початку повномасштабної війни в Україні акторка зайняла проросійську позицію: підтримувала дії Путіна та в інтерв'ю називала війну "визволенням". Про це повідомило українське видання Telegraf.
- Вона також заявляла, що сучасна Україна стала для неї чужою, і звинувачувала українську владу у зраді.
- Через таку позицію Ірина Шевчук стала фігуранткою бази Миротворець, а проти неї були запроваджені санкції.