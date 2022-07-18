"Ідіть на х*й, "колеги": Цілик дорікнула українським акторам, які знімаються з російськими

Наталка Денисенко їде до Польщі, аби продовжити зйомки у серіалі "Кріпосна", де також знімуться і росіяни. Ця новина збила з пантелику режисерку Ірину Цілик, яка послала таких колег на х*й.

Про зйомки Денисенко в "Кріпосній" стало відомо зі звернення української акторки театру й кіно Валерії Ходос. Як і Ірина Цілик, вона також дорікнула колегам, які планують дознімати з росіянами те, що не встигли до повномасштабної війни.

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Цілик дорікнула українським акторам, які знімаються з російськими

У своєму дописі у фейсбуці Ірина Цілик не називала імен. Але очевидно про кого йшла мова. "Почула щойно від однієї актриси, що деякі українські канали, чиє виробництво серіалів було поставлено на паузу під час повномасштабного вторгнення, видихнули й зараз шукають варіанти, як дозняти свої проєкти", – повідомила вона.

"Дозйомки відбуватимуться на території інших країн (у Польщі, – 24 канал), що цілком логічно. Але от що цікаво, в деяких із цих проєктів братимуть участь російські актори також", – написала Цілик.

Особисто для мене 2014 року закінчилася будь-яка співпраця з російськими проєктами та росіянами загалом. Доволі гидливо я спостерігала за тими українськими продакшенами та окремими людьми, які мали з цього приводу інші погляди та зазвичай виправдовували свою співпрацю з росіянами тим, що сидіти без роботи не хочеться, треба годувати сім'ю, бла-бла,

– сказала вона.

Цілик продовжила: "Весь цей час на фронті гинули наші люди, але те, що війна сором'язливо ховала своє лице під ато-шмато й офіційно не була названа російсько-українською, дозволяло багатьом прикривати свої ж*пи загадковою неоднозначністю".

Але знаєте що, ідіть на х*й, ті "колеги", які навіть 2022-го знаходять для себе якісь виправдання для цієї співпраці,

– наголосила Цілик.

"Ті українські актори, що зараз пакують валізи, аби їхати та зніматися на одних майданчиках з росіянами. Ті робітники художнього, освітлювального і так далі департаментів, які вважають себе занадто маленькими людьми й зазвичай кажуть, що їхня участь в таких проєктах – "ето другоє". А також ті, що й досі мають недостатньо виразно артикульовані погляди та планують якось перечекати оце все й акуратно пробігти між крапельками", – доповнила вона.

Як повідомила режисерка, у неї немає ні сил, ні часу, ні бажання ретельно слідкувати за поглядами й вчинками інших людей. Вона також допускає право на помилки й спостерігає чимало різноманітних особистісних метаморфоз впродовж останніх 8 років. "Але якщо навіть зараз, після всього, що з нами сталося, ви й досі допускаєте думки про сидіння на двох стільцях у будь-яких варіантах і формах, ви маєте точно знати, куди саме йти", – підсумувала Цілик.

Як реагує Наталка Денисенко на докори

Зірка зізнається, що не грає разом з російськими акторами в одній сцені. "Так, ми не маємо морального права зніматися в російських проєктах і ставати в кадр з російськими акторами, як це було в моїй і твоїй роботі також! Тому я для себе прийняла рішення – дознятися в цьому проєкті й принципово не ставати в кадр з акторами з ворожої країни", – сказала Наталка Денисенко.