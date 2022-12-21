"Ви хворі": мережа розкритикувала італійця, який зняв ЛГБТ-фільм про любов українця та росіянина

Італійський режисер Ніколас Морганті Патріньяні зняв стрічку "Без кордонів" / Borderless про одностатеве кохання між російським солдатом та українцем. Глядачі "закидали" творців картини обурливими коментарями та розкритикували задум фільму.

Зокрема українці назвали виробництво такої картини неприпустимим. Адже 24 лютого Росія цинічно вдерлася на наші землі та вбиває українців.

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У музичному ролику, який опублікував продюсер Розаріо Горгон, ми чуємо сирени та бачимо розгромлені міста від російських ракет. Неповнолітній хлопець Денис зі слізьми на очах відкриває конверт, в якому обручки та, очевидно, його батько й мати. За мить в кімнаті стає темно, він збирає речі і їде до 19-річного росіянина Дмитра, який подає йому руку. Далі в кадрі хлопці займаються сексом.

Під 11-хвилинним відео продюсер написав про сюжет картини: "Без кордонів" — це історія кохання між російським солдатом, який дезертирує з армії, щойно дізнавшись, що його відправлять в Україну, та українським хлопцем у контексті нинішньої російсько-української війни. Наш короткометражний фільм розповідає про менш поширену з багатьох трагедій, які відбуваються під час війни".

"Без кордонів": дивіться ролик до фільму (18+)

Реакція мережі

"Чувак, ти сидиш зараз у своїй Італії й не розумієш, що таке справжня війна, тому що ти ніколи такого не бачив. Як можна було зробити "історію кохання" між націями, які воюють майже все своє існування? Не лізь туди, в чому нічого не розумієш";

"Ви хворі, яке "любов є любов"? Поки українців вбивають російські солдати – ви робите таку бридоту. Українські жінки, які йдуть на війну захищати своїх дітей, – ось це любов. Військові чоловіки, що віддають свої життя за свободу та свої сім'ї — ось це любов. Українці, які допомагають один одному — це любов";

"Чи ви не розумієте, наскільки це образливо для українців? Ви берете нашу реальність, сповнену трагедії та горя, де людей вбивають, де людей катують, де людей ґвалтують, і перетворюєте її в любовну історію між жертвою і злочинцем. Чи ви не розумієте, наскільки ця відкрита рана все ще болить і кровоточить?";

"Запрошуємо тих хто знімав цей "геніальний" фільм в Маріуполь під обстріли";

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