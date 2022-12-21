"Ви хворі": мережа розкритикувала італійця, який зняв ЛГБТ-фільм про любов українця та росіянина
Джерело:Ютуб Rosario Gorgone Piano Composer
Італійський режисер Ніколас Морганті Патріньяні зняв стрічку "Без кордонів" / Borderless про одностатеве кохання між російським солдатом та українцем. Глядачі "закидали" творців картини обурливими коментарями та розкритикували задум фільму.
Зокрема українці назвали виробництво такої картини неприпустимим. Адже 24 лютого Росія цинічно вдерлася на наші землі та вбиває українців.
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Італійський режисер створив ЛГБТ-фільм про кохання українця та росіянина
У музичному ролику, який опублікував продюсер Розаріо Горгон, ми чуємо сирени та бачимо розгромлені міста від російських ракет. Неповнолітній хлопець Денис зі слізьми на очах відкриває конверт, в якому обручки та, очевидно, його батько й мати. За мить в кімнаті стає темно, він збирає речі і їде до 19-річного росіянина Дмитра, який подає йому руку. Далі в кадрі хлопці займаються сексом.
Під 11-хвилинним відео продюсер написав про сюжет картини: "Без кордонів" — це історія кохання між російським солдатом, який дезертирує з армії, щойно дізнавшись, що його відправлять в Україну, та українським хлопцем у контексті нинішньої російсько-української війни. Наш короткометражний фільм розповідає про менш поширену з багатьох трагедій, які відбуваються під час війни".
"Без кордонів": дивіться ролик до фільму (18+)
Реакція мережі
- "Чувак, ти сидиш зараз у своїй Італії й не розумієш, що таке справжня війна, тому що ти ніколи такого не бачив. Як можна було зробити "історію кохання" між націями, які воюють майже все своє існування? Не лізь туди, в чому нічого не розумієш";
- "Ви хворі, яке "любов є любов"? Поки українців вбивають російські солдати – ви робите таку бридоту. Українські жінки, які йдуть на війну захищати своїх дітей, – ось це любов. Військові чоловіки, що віддають свої життя за свободу та свої сім'ї — ось це любов. Українці, які допомагають один одному — це любов";
- "Чи ви не розумієте, наскільки це образливо для українців? Ви берете нашу реальність, сповнену трагедії та горя, де людей вбивають, де людей катують, де людей ґвалтують, і перетворюєте її в любовну історію між жертвою і злочинцем. Чи ви не розумієте, наскільки ця відкрита рана все ще болить і кровоточить?";
- "Запрошуємо тих хто знімав цей "геніальний" фільм в Маріуполь під обстріли";
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- "Видаліть цей висер і не ганьбіться зайвий раз. Ви публікуєте фільм про "кохання" вбивці й потенційної жертви. Ви розмиваєте кордон, який українці всіма силами утримують. Ми (українці) не хочемо, щоб хтось уважав, що українці й росіяни можуть бути в нормальних стосунках. Ми вороги, ми б'ємось століттями. Ми (українці) виборювали та захищаємо нашу незалежність, наше право на спокійне існування й невтручання у внутрішні справи країни вже декілька століть. Ми продовжуємо це робити й зараз, коли цивільні помирають від рашистських ракет, коли наші дорогоцінні воїни живуть в окопах, коли немає світла й води, коли російська пропаганда замилює очі всьому світу";
- "Це настільки незбагненно дико й огидно, що в мене закінчуються цензурні слова. Кохання між чоловіками я не засуджую, але не було, немає і не може бути жодного кохання між українцями та росіянами";
- "У мене немає слів, щоб описати, що я зараз відчуваю, це просто дика суміш з ненависті й жаху".