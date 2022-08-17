"Я окрилений йшов додому": актор Бліндар про роль Кузьми та зустріч з дружиною Світланою

Для шанувальників Андрія Кузьменка, якому сьогодні мало б виповнитися 54 роки, стрічка "Я "Побєда" і Берлін" матиме особливе значення. Як Івану Бліндару вдалося зіграти прототипа Кузьми і які в нього залишилися враження – читайте нижче.

Напередодні повномасштабного вторгнення 24 канал поспілкувався з Іваном Бліндарем – виконавцем головної ролі у картині, знятої за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка. За його словами відтворити Андрія у 23 віці – було складно, але захопливо.

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Іван Бліндар про роль прототипа Кузьми

На жаль, Іван Бліндар не встиг познайомитися із Кузьмою особисто. "Дуже бажав би цього. Але є, як є. Знайомився з ним за його творами, музикою, зі слів його друзів", – повідомив він.

Актор розповів, що найважчим під час зйомок було те, що він хотів у кадрі існувати фізично, як Кузьма, до найдрібніших деталей. "Це мені не завжди вдавалося. Андрій дуже емоційний, у плані міміки, мови. А коли входиш в емоційний стан, актори мене зрозуміють, часто фізіологія тіла змінюється, стає схожа до твоєї, так спрацьовує психофізика. І я боявся таких речей", – згадав він.

Відомо, що задля цієї ролі Іван Бліндар схуд на 14 кілограмів. Йому потрібно було зіграти прототипа Кузьми у віці 23 році. "Тоді він був дуже худим. А в мене була вага 80 кг. Тож довелося терміново худнути. Звернувся до чудового професіонала — тренера-дієтолога Оксани Гулій. Вона розробила для мене спеціальні вправи й навантаження, режим харчування. І вже за два місяці ми домоглися бажаного результату", – зазначив Бліндар.

Перед зйомками фільму "Я "Побєда" і Берлін", Іван познайомився з дружиною Андрія і згадав про теплу зустріч: "Я спілкувався з родичами Кузьми, з дружиною – пані Світланою. Це була дуже приємна зустріч для мене. Мені трохи незручно було запитувати про якісь особисті речі. Але вона дуже добре підготувалася, я теж готувався. І в нас вийшов теплий діалог".

Світлана розповідала, яким Андрій був у юності. Це мене надихнуло. Я дуже перейнявся життям Андрія в той період, коли йому було 22 – 23 роки. У своїй свідомості перенісся в той час, відчув романтизм у його житті,

– поділився Іван.

Іван не розповідав подробиць цієї розмови, але був дуже вражений: "Я окрилений йшов додому, і десь години дві просто не хотів нікого бачити й ні з ким розмовляти. Просто йшов вулицею й сам собі усміхався. Вона мені дала такий поштовх, відкинула будь-який страх. Можна сказати, Світлана мене благословила на цю роль".

Повне інтерв’ю Як Іван Бліндар зіграв прототипа Кузьми: інтерв’ю з актором фільму "Я "Побєда" і Берлін"

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін": сюжет та трейлер

Роуд-муві "Я, "Побєда" і Берлін" розповість історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьму.

За сюжетом, за три дні до запланованого концерту, він вирушив зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Хлопцям відомо, що там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

А далі почнеться найцікавіше, бо уже з перших хвилин подорожі все, звісно, піде не за планом. Глядачам точно буде відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення, бо, як казав Андрій Кузьменко, "життя красиве, коли кольорове".

Це історія про пошуки себе, пошуки відповідей на питання: навіщо ти прийшов у цей світ, що ти маєш робити? Думаю, ці питання ставить собі багато хто: чи то я роблю, що я люблю? А чи зрозумів Кузя це – побачите в кіно,

– сказав Іван Бліндар в інтерв’ю 24 каналу.

Цікаво, що однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 1990-х років та занурити в неї глядачів. Зокрема, вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки. І це не дивно, адже сьогодні 1990-ті активно повертаються в моду!

Прем’єра картини мала відбутися 17 березня. Через війну дату виходу перенесли, наразі невідомо, коли фільм покажуть в кінотеатрах.

"Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться трейлер онлайн