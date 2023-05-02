Ви надихаєте мене, – Іванна Сахно звернулася до дівчат, які розробили проєкти відбудови України

Голлівудська акторка з України, відома участю у стрічках "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та "Зоряні війни: Асока", Іванна Сахно, підтримала українських дівчат, які розробили власні проєкти з відбудови трьох зруйнованих війною локацій в містах України: Тростянці, Ічні та Охтирці.

Власні ідеї молоді українки розвивали під час участі в освітньому курсі "Урбаністика", який громадська організація STEM is FEM реалізовувала в межах програми "Мріємо та діємо". Про це 24 Каналу повідомила пресслужба.

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Іванна Сахно звернулася до дівчат, які розробили проєкти відбудови України

Я знаю, що вам довелося пройти нелегкий шлях, і ваші успіхи є плодом важкої праці та безлічі викликів, які ви здолали. Але ваше прагнення до відкриття нового надихають мене, оскільки ви є теперішнім та майбутнім України,

– зазначила у своєму зверненні американська та українська акторка Іванна Сахно.

Окрім Іванни Сахно, українців підтримали:

американський астронавт Скотт Келлі,

переможниця Євробачення-2013 Еммелі де Форест,

солістка гурту Within Temptation Шерон дел Адель,

перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вони записали звернення, у якому привітали дівчат із закінченням освітнього курсу та подякували за те, що ті вже сьогодні замислюються над майбутнім України. Відео було створене завдяки співпраці з комунікаційною компанією TRUMAN.

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"У STEM is FEM ми боремось зі стереотипами, які заважають дівчатам обирати ті сфери, які їм до душі. За допомогою “Урбаністики” ми хочемо показати, що жінки мають бути залучені в процес відбудови українських міст. Що жінки можуть робити наші міста більш комфортними, доступними та функціональними. І для нас важливо бачити таку підтримку з усіх куточків світу", — наголосив ініціатор STEM is FEM та засновник Roosh Сергій Токарєв.