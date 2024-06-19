Після термінової госпіталізації: зірка "Володаря перснів" Ієн Маккеллен вийшов на зв'язок

Британський актор Ієн Маккеллен нарешті вийшов на зв'язок. Він поділився інформацією щодо свого стану після нещасного випадку на сцені театру в Лондоні.

Актора госпіталізували безпосередньо зі сцени. А тепер Ієн висловив надію на швидке відновлення.

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Ієн Маккеллен вийшов на зв'язок: що сказав актор

Актор, який зіграв роль Гендальфа у франшизі "Володар перснів", щиро подякував своїм шанувальникам за надану підтримку. Він також висловив надію на швидке одужання та з нетерпінням очікує повернення до роботи.

Після нещасного випадку, що стався вчора ввечері під час вистави Player Kings, мої травми були діагностовані та проліковані низкою експертів, спеціалістів і медсестер, які працюють у Національній службі охорони здоров'я. Їм я, звісно, безмежно вдячний,

– сказав Ієн Маккеллен фанатам.

Лікарі запевнили 85-річного Ієна Маккеллена, що його стан покращується, і він зможе швидко відновитися.

Що сталося з Ієном Маккеленом

Під час вистави Маккеллен випадково втратив рівновагу і впав зі сцени, отримавши серйозні травми. Важкий костюм обмежував його рухи, і в якийсь момент Маккеллен оступився, не змігши утриматися на ногах. Глядачі та колеги актора були вражені цим інцидентом і негайно викликали медиків.

Це трапилося під час вистави в Лондоні, де 85-річний актор виконував одну з головних ролей.