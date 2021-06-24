74-ий Каннський кінофестиваль 2021 оголосив членів журі

Каннський кінофестиваль 2021 відбуватиметься з 6 по 17 липня 2021 року. Меггі Джилленхол, Мелані Лоран і Тахар Рахім та інші разом із очільником журі Спайком Лі обиратимуть переможців 74-го міжнародного кінофестивалю в Каннах.

Журі 74-го Каннського фестивалю

Журі 2021 року – одне з найрізноманітніших в історії фестивалю, адже до нього входять представники семи країн, від Бразилії до Південної Кореї. Про це повідомляють на сайті Каннського фестивалю

До теми 74-ий Каннський кінофестиваль-2021 оприлюднив повну програму учасників

Нагадаємо, що очолювати групу експертів у кінематографі буде відомий американський режисер і сценарист Спайк Лі. 62-річний кінотворець відомий такими роботами, як "Чорний куклукскланівець", "Не впіймали – не злодій", "Тропічна лихоманка" та іншими.

Отож до складу журі увійшли:

Актори:

Меггі Джилленхол, американська акторка, лауреатка премії "Золотий глобус";

американська акторка, лауреатка премії "Золотий глобус"; Мелані Лоран, актриса з фільму "Дні слави" (2006) і "Безславні виродки" (2009);

актриса з фільму "Дні слави" (2006) і "Безславні виродки" (2009); Сон Кан Хо, південнокорейський актор, зірка фільму "Паразити";

південнокорейський актор, зірка фільму "Паразити"; Тахар Рахім, актор фільму "Пророк" (2009) і фільму "Минуле" (2013).

Режисери:

Маті Діоп , його режисерський дебют Atlantique отримав друге місце в Гран-прі журі 2019 року;

, його режисерський дебют Atlantique отримав друге місце в Гран-прі журі 2019 року; Джессіка Хауснер , зірка його науково-фантастичної драми "Малюк Джо" отримала пальмову гілку за кращу жіночу роль;

, зірка його науково-фантастичної драми "Малюк Джо" отримала пальмову гілку за кращу жіночу роль; Клебер Мендонса Філхо, його нео-західний фільм Bacurau отримав нагороду журі.

Також до скаду журі долучилася співачка і авторка пісень Мілен Фармер. Часто її можна побачити у французьких фільмах.

Цьогоріч журі оцінюватиме, а переможця оголосять 17 липня 2021 року.