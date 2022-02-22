Касові збори "Носорога": скільки мільйонів гривень зібрав фільм Сенцова у перший вікенд

Компанія "Артхаус Трафік" поділилася результатами прокату кримінальної драми Олега Сенцова "Носоріг" за перший вікенд. Фільм, що вийшов 17 лютого, переглянуло майже 28 тисяч глядачів, а касові збори сягнули 3, 5 мільйонів гривень.

Що треба знати про фільм "Носоріг"

"Носоріг" розповідає про 1990-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до Незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Однак, за словами Олега Сенцова стрічка не про бандитів, а про українську історію.

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Варто зазначити, що головний актор фільму "Носоріг" Сергій Філімонов – непрофесійний актор. За словами режисера Олега Сенцова, усі екшн-сцени з його участю вийшли дуже органічно. Оскільки він не мав акторської підготовки, то вийшло складніше з драматичними моментами. Але, "з іншої сторони, два призи у Батумі та Стокгольмі за найкращу акторську роботу говорять самі за себе", – доповнив він.

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Цікаво, що фільм "Носоріг" вже має успішну історію: він переміг у Стокгольмі, побував у Венеції, він був на декількох фестивалях класу А, наприклад, у Варшаві (Польща), Гоа (Індія).

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

Читайте велике інтерв'ю про фільм "Носоріг" з режисером Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у межах проєкту " Інтерв'ю 24 ".

Нагадаємо, перед прем’єрою "Носорога" Netflix купив права на показ фільму. Редакція Кіно 24 взяла коментар у продюсера фільму та директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова, який наголосив, що прем'єра стрічки на Netflix відбудеться у травні 2022 року.

Це перший український фільм, який купила велика корпорація ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює та у нього буде велика кількість глядачів, зокрема й онлайн, – сказав він.

Зауважимо, це один з небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі.