Відома акторка зізналась, чи справді її коханий-росіянин отримує паспорт України

Відома українська акторка, зірка одного із найновіших серіалів "Кохання та полум'я" Катерина Кузнецова висловилася про громадянство свого обранця – бізнесмена Максима Апліна. Як відомо, закохані познайомились, коли акторка ще жила та активно будувала кар'єру в Росії.

Тому тепер Катерина відповіла на чутки, чи справді її коханий-росіянин хоче стати отримати український паспорт. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Катя Кузнецова відповіла, чи справді її обранець-росіянин отримує паспорт України

Кузнецова заперечила чутки про те, що її коханий планує отримати паспорт України. Вона зазначила, що наразі він займається оформленням іспанського громадянства.

Раніше акторка ділилась, що Аплін мав бажання стати громадянином України, оскільки щиро захоплюється країною та її народом, однак наразі це лишається неможливим.

Це неправда. Це просто хтось там щось сказав, вигадав. Він зараз дбає про іспанське громадянство, враховуючи, що він це робив ще з 2016 року. Він в процесі, тому що для того, щоб його отримати, йому треба певний час бути там, карточка резидента, ще посвідку на проживання мати,

– пояснила Катерина.

Інтерв'ю Катерини Кузнецової: дивіться відео онлайн

Катерина Кузнецова розповіла, що вона працює в Україні, її обранець – на Шрі-Ланці, а їхня спільна база, де вони мешкають, знаходиться на Тенерифе. За її словами, на Тенерифе у нього немає жодного бізнесу. Також вона зізналася, що вони розмірковують над переїздом до Валенсії, оскільки їм бракує континентальної частини та трохи атмосфери великого міста.