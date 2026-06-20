Отримували копійки, – Кузнецова розповіла про реальні зарплати в українському кіно під час війни

Відома українська акторка Катерина Кузнецова, яка знімалася в серіалі "Кохання і полум'я", відверто розповіла про те, як війна вплинула на українську кіноіндустрію зсередини.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу вона прокоментувала питання гонорарів для наших акторів та акторок.

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Так, за словами Катерини, головна проблема українського кінематографа полягає в тому, що актори як отримували дуже маленькі гроші, так і зараз отримують ще менше.

Наші актори до повномасштабного вторгнення отримували копійки, а тепер отримують ще менші гонорари. Я вже понад 20 років спостерігаю за тим, як працює ця сфера зсередини, тому добре розумію її сильні й слабкі сторони. І мені хотілося б, щоб українське кіно розвивалося не лише творчо, а й створювало кращі умови для тих, хто присвячує йому своє життя,

– зазначила Кузнецова.

Катерина Кузнецова з колегами під час зйомок в серіалі "Кохання і полум'я" / Фото з інстаграму акторки

Повну версію інтерв'ю з Катериною Кузнецовою читайте в нас на сайті.

Перед цим на низькі гонорари українських акторів під час війни скаржилася і зірка "Конотопської відьми" Тетяна Малкова. При цьому в жовтні минулого року популярна акторка Наталка Денисенко зізналася, що вона за знімальний день отримує майже тисячу доларів.