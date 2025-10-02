Зокрема, через розлучення з Андрієм Федінчиком та чутки про нові стосунки з манекенником Юрієм Савранським. У матеріалі Кіно 24 з посиланням на "Ранок у великому місці" розповімо, скільки заробляє Денисенко за один знімальний день.

Скільки заробляє Наталка Денисенко?

Наталка Денисенко відверто розповіла про свої доходи. Акторка каже, що сьогодні 10-20 тисяч вважається чудовим гонораром для акторів.

Зараз акторам можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень, і це високий гонорар. Мені за зміну платять майже тисячу доларів,

– каже знаменитість.

Найбільший гонорар, який отримувала Наталка Денисенко, становив 5 тисяч доларів. Це була оплата за участь у рекламній кампанії, адже такі зйомки традиційно оплачуються значно вище, ніж робота у кінематографі. За словами акторки, сьогодні українські актори заробляють небагато.

До речі, нещодавно Наталка Денисенко відкрила свій перший бізнес. Цим акторка ділиться на своїй інстаграм-сторінці.

Які плітки зараз вирують навколо Наталки Денисенко?