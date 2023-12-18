Дні були просто чорними для нас, – мама Катерини Тишкевич розповіла деталі про лікування доньки

10 грудня мережу сколихнула звістка про те, що відома українська акторка, Катерина Тишкевич перебуває у реанімації. На щастя, зараз вона одужує, тож мама знаменитості, Наталія Малащук, поділилась деталями того, як Катерина потрапила до лікарні та боролась за життя.

Лікарі виявили в акторки сепсис. За словами її матері, наразі основна версія того, як ця інфекція потрапила до її доньки, полягає в тому, що інфекція була передана в лікарні, де вона лікувалася через головний біль.

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Мама Катерини Тишкевич розповіла про те, як лікарі боролись за життя її доньки

Вона розповіла, що Катерина Тишкевич перебуває в одеській лікарні, одній із найкращих в місті. Поряд із нею завжди відповідальні лікарі, які боролись за її життя до останнього, не ігноруючи жодних дрібниць, проводили консиліуми, залучали видатних фахівців. Поруч завжди також є чоловік акторки, Валентин Томусяк.

Вони (лікарі – 24 Канал) боролися цілодобово та самовіддано. Але я бачила, що навіть вони іноді були розгублені. Коли виходили з палати, розуміла це по очах. Поки її не зняли з ШВЛ – ці дні були просто чорними для нас,

поділилась Наталія Малащук.

Зараз вони очікують остаточних результатів, щоб становити точну причину виникнення сепсису. Можливо, під час процедури в попередній лікарні не було дотримано необхідної чистоти або виявилася проблема в катетері, або ж сам препарат не мав належної стерильності.

Що кажуть лікарі про стан Катерини Тишкевич

Акторка залишається в лікарні, і її стан значно поліпшився. Вона вже почала поступово рухатися по палаті та коридору. Після операції на її руці встановлено спеціальний апарат, його знімуть найближчими днями, а після цього накладуть шви. Планується обговорення можливої виписки, як тільки Катерина повністю відновиться, а після цього розпочнеться період реабілітації.

Та, поки що, акторка продовжує лікуватись. Її підтримує мама, коханий чоловік та мільйони шанувальників, які обожнюють спостерігати за Тишкевич на екрані та чекають її повернення в кіноіндустрію.



Катерина Тишкевич відновлюється після реанімації / Скриншот з інстаграму Наталії Малащук

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