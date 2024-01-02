Важкохвора Катерина Тишкевич відсвяткувала Новий рік: з ким була акторка

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка бореться із серйозним захворюванням, вийшла на зв'язок. Ще нещодавно знаменитість була у відділенні інтенсивної терапії, куди потрапила через сепсис.

Та, на щастя, акторці уже краще і вона поділилась, як святкувала Новий рік цьогоріч. Читайте в матеріалі, хто склав компанію Катерині Тишкевич, він чого відмовилась знаменитість та яке бажання загадала на 2024 рік.

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Як зустріла Новий рік Катерина Тишкевич

На сторінці в інстаграмі Катерина поділилась, як вона відзначила початок 2024 року. Компанію Катерині Тишкевич склав її чоловік, актор Валентин Томусяк. Пара вирішила святкувати Новий рік у затишку вдома, відмовившись від гучних вечірок. Закохані провели цей час тільки одне з одним.



Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Скриншот

І не дивно, оскільки нещодавно Катерину Тишкевич виписали з лікарні, де лікарі боролись за її життя.

Від традиційних елементів новорічного декору Катерина та Валентин відмовилися. Знаменитості вирішили не встановлювати та не прикрашати ялинку у своєму домі; замість цього, домашню рослину прикрасили новорічними іграшками.



Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Скриншот

Катерина відзначила, що її найбільше бажання на 2024 рік, як і в кожного свідомого українця сьогодні – це перемога України над російськими окупантами.

2024 – на тебе великі надії. Єдине бажання на всіх – перемога,

– написала акторка.

Катерину Тишкевич нещодавно виписали з лікарні

Українська акторка потрапила в реанімацію через сепсис, який виявили у неї згодом. Лікарі боролись за її життя, і родина акторки витратила значні кошти на цю боротьбу, навіть звертаючись за допомогою до фанатів зірки.

Утім не даремно, оскільки вже сьогодні Катерина перебуває вдома, проходить реабілітацію та вірить в краще майбутнє для себе та для нашої країни.