Зваблює, інтригує і розбиває серця: 4 фільми з Катрін Денев, від яких неможливо відірватись

22 жовтня свій день народження святкує видатна французька акторка Катрін Денев. За багаторічну кар'єру вона встигла попрацювати з найкращими режисерами світу та створити на екрані десятки абсолютно різних образів.

Її героїні часто приховують глибокі душевні травми за ідеальною зовнішністю. З нагоди свята 24 Канал зібрав добірку найяскравіших фільмів, де зіграла Катрін Денев, які варто побачити кожному.

"Шербурзькі парасольки" (1964)

Рейтинг IMDb – 7,8

Юна Женев'єва працює в родинному магазині парасольок і палко кохає простого автомеханіка Гі. Пара планує таємно одружитися, але хлопця несподівано відправляють на війну в Алжирі. Невдовзі дівчина дізнається про свою вагітність і під тиском матері погоджується на шлюб із заможним ювеліром. Роки потому колишні закохані випадково зустрічаються на засніженій заправці та остаточно усвідомлюють неможливість повернути минуле.

"Шербурзькі парасольки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну естетику та новаторський підхід режисера Жака Демі до жанру мюзиклу. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за надмірну сентиментальність і досить банальну історію кохання в основі сюжету.

"Денна красуня" (1967)

Рейтинг IMDb – 7,6

Заможна та вродлива парижанка Северина переживає серйозну кризу в інтимному житті зі своїм чоловіком. Жінка таємно влаштовується працювати до елітного борделю, де приймає клієнтів виключно в денний час. Подвійне життя допомагає їй розкрити глибоко приховані фантазії та здобути внутрішню свободу. Однак незабаром один із постійних відвідувачів палко закохується в героїню і починає руйнувати її ідеальне життя.

"Денна красуня": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають режисуру Луїса Бунюеля та красу Катрін Денев у фільмі. Втім, кіноексперти критикують картину за розмиту межу між реальністю та фантазіями, яка сильно ускладнює розуміння фіналу.

"Індокитай" (1992)

Рейтинг IMDb – 7,0

Впливова француженка Еліан володіє величезною каучуковою плантацією у В'єтнамі 30-х років та самостійно виховує названу доньку Каміллу. Жінки живуть у розкоші, проте їхній спокій раптово руйнує приїзд молодого морського офіцера Жана-Батиста. Мати та донька одночасно закохуються у військового на тлі масштабних антиколоніальних повстань. Цей драматичний любовний трикутник змушує героїнь зробити болісний вибір між почуттями та обов'язком.

"Індокитай": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну красу пейзажних знімань та глибоку акторську гру головної героїні. Проте кіноексперти дещо критикують проєкт за зайву мелодраматичність і надто романтизований погляд на колоніальну епоху.

"8 жінок" (2002)

Рейтинг IMDb – 7,0

Велика родина збирається в засніженому заміському маєтку святкувати Різдво. Втім, зранку жінки знаходять господаря мертвим у ліжку та одразу усвідомлюють свою повну ізоляцію від зовнішнього світу. З'ясовується, що хтось заздалегідь перерізав телефонний кабель і навмисно пошкодив автомобілі. Через неможливість викликати поліцію восьмеро родичок та служниць розпочинають власне розслідування. Під час пошуків убивці кожна з героїнь розкриває глибоко приховані таємниці та реальні мотиви для скоєння цього злочину.

"8 жінок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну театральну стилізацію та блискучий жіночий акторський склад. Однак кіноексперти критикують фільм за штучне введення музичних номерів у детективний сюжет.

Днями свій день народження святкував американський актор Зак Ефрон. З цієї нагоди ми також підготували добірку фільмів за участю зірки.