"Кава з кардамоном" отримала "Золоту Дзиґу": чому серіал варто переглянути

Серіал "Кава з кардамоном", створений на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", отримав "Золоту Дзиґу". Його прем'єра відбулася у 2021 році.

"Кава з кардамоном" розповідає захопливу та пристрасну історію грішних почуттів одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбуватиметься на тлі революції 1848 – 1849 років – "Весни народів".

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"Кава з кардамоном" отримала "Золоту Дзиґу"

Чудова новина! "Кава з кардамоном" отримала "Золоту Дзиґу". Тож тепер офіційно наш серіал визнано найкращим! Надзвичайно тішимося і вітаємо усіх причетних!

– написала команда на офіційній фейсбук-сторінці серіалу.

"Кава з кардамоном" отримала "Золоту Дзиґу" / Фото з фейсбук-сторінки фестивалю

Реакція мережі

"Цей серіал по праву заслуговує найвищих нагород. Він увійшов у життя багатьох родин не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Я вважаю, що нагородами мають бути відмічені окремо Олена Лавренюк і Павел Делонг, які зіграли дорогих моєму серцю Анну й Адама. Всіх щиро вітаю і бажаю нових творчих успіхів!Дуже сподіваюсь на продовження в найближчому майбутньому";

"Це очікувано. Фільм чудовий. З-поміж усіх серіалів подібного штибу "Кава з кардамоном", як на мене, найвдаліший. І не лише в Україні. Все злилося воєдино";

"Дуже чудовий фільм, цікавий сюжет, прекрасна гра артистів!

Дуже рада, що цей фільм отримав високу нагороду!";

"Мої найщиріші вітання всім причетним до створення телесеріалу. Чудова, неперевершена командна робота. Браво!";

"Він і справді найкращий! Вже не терпиться продовження подивитися... Неймовірно гарні актори, костюми, історія тощо. Дякую!".

Що ще відомо про серіал "Кава з кардамоном"

Серіал знімали у дивовижних місцях України, у містах та селах.

Головні ролі в історичній драмі зіграли українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг. Окрім них, зірковий склад поповнили Тарас Цимбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва та інші.

"Кава з кардамоном" 1 серія: дивіться онлайн