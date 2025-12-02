Скільки серій у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном", який дивляться українці

1 грудня 2025 року відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном". Це довгоочікуване продовження, якого з нетерпінням чекали українці.

Однак воно виявилося коротшим, ніж перший сезон. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, скільки епізодів налічує другий сезон серіалу.

Скільки епізодів налічує 2 сезон "Кави з кардамоном"?

Перший сезон "Кави з кардамоном" налічував 10 епізодів і розповідав про Анну та Адама, які боролися за своє щастя. Другий сезон цієї історичної драми складається з 8 епізодів. У цій частині Анна постає вже зовсім іншою перед глядачем.

Усі епізоди другого сезону вже доступні для перегляду на Київстар ТБ, а незабаром прем'єра відбудеться і на телеканалі СТБ.

Що відомо про 1 сезон "Кави з кардамоном"?