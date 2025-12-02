Укр Рус
2 грудня, 13:33
2

Скільки серій у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном", який дивляться українці

Ольга Паньків
Основні тези
  • Другий сезон серіалу "Кава з кардамоном" складається з 8 епізодів.
  • Усі епізоди другого сезону доступні для перегляду на Київстар ТБ, а незабаром вийдуть на телеканалі СТБ.

1 грудня 2025 року відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном". Це довгоочікуване продовження, якого з нетерпінням чекали українці.

Однак воно виявилося коротшим, ніж перший сезон. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, скільки епізодів налічує другий сезон серіалу.

Скільки епізодів налічує 2 сезон "Кави з кардамоном"?

Перший сезон "Кави з кардамоном" налічував 10 епізодів і розповідав про Анну та Адама, які боролися за своє щастя. Другий сезон цієї історичної драми складається з 8 епізодів. У цій частині Анна постає вже зовсім іншою перед глядачем.

Усі епізоди другого сезону вже доступні для перегляду на Київстар ТБ, а незабаром прем'єра відбудеться і на телеканалі СТБ.

Що відомо про 1 сезон "Кави з кардамоном"?

  • Нагадаємо, що перший сезон серіалу було знято за романом української письменниці Наталії Гурницької.
  • Другий сезон – це не продовження тієї ж історії, а оригінальне бачення режисерів та інших творців серіалу.
  • У другому сезоні глядачі більше не побачать польського актора Алана Делонга, який виконував роль Адама в першому сезоні.
  • Натомість з'являться нові яскраві актори, серед яких Олексій Гнатковський, Іван Довженко, Надія Хільська, Олександр Кобзар та інші.