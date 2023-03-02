Вперше за 9 років в кіно: перші фото Кемерон Діас на знімальному майданчику Netflix

Американська актриса Кемерон Діас повертається в кіно. Вона знімається у новій комедії Netflix разом з акторами Томом Бреді та Джеймі Фоксом.

Стрічка матиме назву "Знову у справі" (Back in Action). Зйомки відбуваються у Лондоні.

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Кемерон Діас повернулася в кіно

Сюжет фільму поки тримають у секреті, але знаємо, що Сет Гордон буде режисером. Сценарій написали Брендан О'Браєн, Бо Бауман разом із Гордоном.

Кемерон Діас на знімальному майданчику Netflix / Фото People, Daily Mail

Нагадаємо, Кемерон Діас востаннє знялася у фільмі "Енні" у 2014 році, де також зіграв Джеймі Фокс. У 2018 році вона заявила, що потребує більше часу на сім’ю і залишила кар’єру актриси. Чи будуть ще ролі в Діас після нового проєкту Netflix – наразі невідомо.

Про повернення актриси в кіноіндустрію стало відомо у червні 2022 року, коли той же Джеймі Фокс у твітері опублікував запис телефонної розмови з Кемерон.

Фільмографія Кемерон Діаз

Актриса знялася у понад 35 стрічках. Серед них: