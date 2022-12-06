Померла актриса Керсті Еллі, яка зіграла у фільмі "Двоє: я і моя тінь": причина смерті
Джерело:CNN
В США померла актриса Керсті Еллі, відома за ролями у фільмі "Двоє: я і моя тінь" та серіалі "Чірс". Їй не стало на 72 році життя.
Зірка померла після нетривалої боротьби з раком. Про це повідомили у соцмережах її діти: Вільям Тру та Ліллі Паркер.
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Померла актриса Керсті Еллі
Про смерть акторки стало відомо 6 грудня. Причиною смерті став рак.
Наша незвичайна, сильна і любляча мама померла після боротьби з раком, який був виявлений зовсім недавно,
– йдеться в повідомленні дітей зірки.
"Вона була оточена найближчою сім'єю і боролася з великою силою, залишивши нам впевненість у її нескінченній радості життя та будь-яких пригодах, які чекають попереду. Якою б культовою вона не була на екрані, вона була ще дивовижнішою матір'ю та бабусею".
Менеджер Еллі Донован Дотрі підтвердила смерть в електронному листі Associated Press.
Керсті Еллі померла / Скриншот допису
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Що відомо про актрису
- Керсті Еллі народилася 12 січня 1951 року. Розпочала свою кар’єру у 1980-х і знялася у понад 70 фільмах та серіалах.
- 1991 року вона отримала премії Еммі та Золотий глобус у номінації "Найкраща жіноча роль на ТБ" за роль у серіалі "Чірс".
- 1994 року актриса була знову відзначена телевізійною премією Еммі за найкращу жіночу роль у стрічці "Мати Девіда".
Окрім фільму "Двоє: я і моя тінь" та серіалу "Чірс", іншими відомими роботами актриси є:
- "Вже хто б казав",
- "І в злиднях, і в багатстві",
- "Шафа Вероніки",
- "Північ і Південь",
- "Королеви крику"