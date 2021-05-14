Акторський склад "Ножі наголо 2" збільшується: розсекретили, хто ще зіграє у другій частині

До акторського складу детективного фільму "Ножі наголо 2" приєдналися Кетрін Ган і Жанель Моне. Акторки приєднаються до Деніела Крейґа, Дейва Баутіста та Едварда Нортона. Фільмування сиквелу відбуватиметься влітку у Греції.

Подробиці сюжету другої частини стрічки поки тримають у таємниці. Лише відомо, що другий фільм буде знову зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate має намір зробити франшизу. Продюсер Рем Бергман також підтвердив бажання продовжити історію детектива Бенуа Блана.

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Акторський склад "Ножі наголо 2"

Деніел Крейг;

Кетрін Ган;

Жанель Моне;

Дейв Баутіста;

Едвард Нортон.

Режисером і продюсером фільму залишається Раян Джонсон, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". У 2020 році Раян Джонсон за цей фільм отримав перемогу на Оскарі у категорії "Найкращий сценарій".