Крім того, його будинок, розташований у Балтіморі, штат Мериленд, виставлено на аукціон. Цей крок став вимушеним через накопичення мільйонних боргів, які Кевін не зміг покрити самостійно.

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Кевін Спейсі на межі банкрутства: що відомо

Кевін Спейсі опинився на межі банкрутства після того, як його будинок було виставлено на аукціон. Актор зізнався, що всі його гроші пішли на судові витрати у справі про сексуальне насильство. Ці витрати стали настільки великими, що він більше не міг утримувати своє майно.

Під час інтерв'ю ведучий запитав, де зараз живе Спейсі. Актор зізнався, що не впевнений, де буде проживати в майбутньому. Він відповів: "Я не зовсім впевнений, де я житиму зараз, але я був у Балтіморі відтоді, як ми почали знімати там 'Картковий будиночок'".

Інтерв'ю Кевіна Спейсі: дивіться відео онлайн

Очевидно, Спейсі перебуває в стані невизначеності та фінансових труднощів, намагаючись знайти новий дім.

У чому звинувачують Кевіна Спейсі

Життя Кевіна Спейсі зазнало кардинальних змін після того, як його звинуватили у сексуальних домаганнях. У липні минулого року актор постав перед Королівським судом Саутварка, де йому висунули дев'ять обвинувачень у сексуальних злочинах. Ці звинувачення висунуло четверо чоловіків, які стверджували, що стали жертвами його неправомірної поведінки.

Спейсі категорично заперечував усі звинувачення, наполягаючи на своїй невинуватості. Процес привернув велику увагу громадськості, а також спричинив значний стрес і негативний вплив на його особисте та професійне життя.

Після тривалого судового розгляду, присяжні ухвалили рішення на користь Спейсі, виправдавши його за всіма пунктами звинувачення. Це рішення стало для актора полегшенням, але негативні наслідки звинувачень залишилися значними, вплинувши на його репутацію та кар'єру.

У 2021 році суд зобов'язав Кевіна Спейсі сплатити близько 31 мільйона доларів компанії, яка зняла серіал "Картковий будиночок". Наразі Спейсі практично не має грошей, оскільки його не запрошують на зйомки, і він має мільйонні борги.