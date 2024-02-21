Його звинуватили у домашньому насиллі. Дізнайтесь, що відомо про інцидент та як відреагувала дружина актора.

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Кевіна Макнеллі заарештували: що сталося

Актора звинуватили у нанесенні серйозних тілесних ушкоджень, що призвело до травмування людини. Ім'я ймовірної жертви та будь-яких інших подробиць правоохоронці не розголошують.

Цікаво, що дружина Кевіна Макнеллі, акторка Філліс Логан, стверджує, що він невинний. За словами адвоката актора, Кевін тимчасово вийшов під заставу у сумі 40 000 фунтів стерлінгів (приблизно 2 мільйони гривень).

Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що слідство ще триває, і чоловік має з'явитися у суді наступного місяця. Сам актор наразі утримується від коментарів щодо цього інциденту.

Кевін Макнеллі – відомий британський актор

Свою дебютну акторську роль відіграв у віці 16 років, після чого отримав стипендію для навчання в Королівській академії драматичного мистецтва. У 1975 році визнаний найкращим актором і отримав Золоту медаль Банкрофта. Після цього розпочав свою акторську кар'єру у кіно.



Кевін Макнеллі з дружиною / Фото з соцмереж актора

Протягом понад 27 років він у шлюбі з акторкою Філліс Логан. Пара виховує спільного сина Девіда, якому 28 років.

У 2021 році Кевін Макнеллі виступав на захист свого колеги Джонні Деппа, якого обвинуватили у фізичному насильстві щодо його колишньої коханої Ембер Херд.