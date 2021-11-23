Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс з’явилися на яскравих персонажних постерах "Матриці: Воскресіння"

На офіційному твітер-акаунті "Матриці" з’явилися вісім персональних постерів із зображеннями головних героїв. Крім Нео та Трініті на постери потрапили Морфеус та інші персонажі команди. Прем’єра у кінотеатрах відбудеться 22 грудня 2021 року.

Основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стало продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. "Матриця: Перезавантаження" упродовж 13 років залишалася найкасовішим фільмом з рейтингом R: її змогли обійти тільки "Джокер" і дві частини "Дедпула".

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Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Триніті. Також у фільмі зіграли такі актори:

Яг'я Абдул-Матін II;

Пріянка Чопра;

Джонатан Ґрофф;

Ніл Патрік Гарріс;

Джессіка Генвік;

Крістіна Річчі;

Тельма Гопкінс;

Ерендира Ібарра;

Тобі Онвумере;

Макс Рімельт;

Брайан Дж. Сміт;

Пінкетт Сміт.



Кіану Рівз на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму



Яг'я Абдул-Матін II на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму



Керрі-Енн Мосс на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму



Джессіка Генвік на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму

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Про що розповідає "Матриця 4"

У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.

"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться трейлер фільму