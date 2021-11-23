Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс з’явилися на яскравих персонажних постерах "Матриці: Воскресіння"
Джерело:твітер The Matrix Resurrections
На офіційному твітер-акаунті "Матриці" з’явилися вісім персональних постерів із зображеннями головних героїв. Крім Нео та Трініті на постери потрапили Морфеус та інші персонажі команди. Прем’єра у кінотеатрах відбудеться 22 грудня 2021 року.
Основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стало продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. "Матриця: Перезавантаження" упродовж 13 років залишалася найкасовішим фільмом з рейтингом R: її змогли обійти тільки "Джокер" і дві частини "Дедпула".
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Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Триніті. Також у фільмі зіграли такі актори:
- Яг'я Абдул-Матін II;
- Пріянка Чопра;
- Джонатан Ґрофф;
- Ніл Патрік Гарріс;
- Джессіка Генвік;
- Крістіна Річчі;
- Тельма Гопкінс;
- Ерендира Ібарра;
- Тобі Онвумере;
- Макс Рімельт;
- Брайан Дж. Сміт;
- Пінкетт Сміт.
Кіану Рівз на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму
Яг'я Абдул-Матін II на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму
Керрі-Енн Мосс на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму
Джессіка Генвік на персональному постері "Матриці: Воскресіння" / Фото з твітеру фільму
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Про що розповідає "Матриця 4"
У центрі сюжету, як і в попередніх частинах, – протистояння головних героїв у комп’ютерній програмі "Матриця", яка контролює Землю.
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