Кількість російських кінотеатрів зменшується, – Universal Pictures також закриє офіс у росії
Голлівудська кіностудія Universal Pictures підтримала бойкот росії та закриє офіс у країні-агресорці. Упродовж кількох місяців компанія припинить свою діяльність.
Як зазначено у телеграмі "Бюллетень кинопрокатчика", операції компанії будуть згорнуті упродовж кількох місяців. Можливо, росіяни вже не побачать у кіно романтичну комедію "Брати", прем’єра якої у вересні 2022 року, "Квиток у рай" з Джулією Робертс та Джорджем Клуні, який вийде у жовтні, та анімацію "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" з релізом у грудні 2022 року.
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Universal Pictures припинить діяльність у росії
Після насильницького озброєного вторгнення Росії на територію України 24 лютого українські кінокомпанії та дистриб'ютори звернулись до міжнародних кіностудій із закликом до бойкоту прокату своїх стрічок у російських кінотеатрах. В результаті свої заяви зробили найвідоміші та найбільші кінокомпанії Голлівуду, серед яких Universal Pictures.
"Материнська компанія вирішила припинити діяльність у росії, оскільки вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії", – йдеться в листі Universal.
Нагадаємо, у березні 2022 року великі голлівудські студії – Universal, Warner Bros., Disney, Sony і Paramount - заявили про тимчасову зупинку прокату своїх фільмів у росії. Як відомо, у 2021 році на фільми саме цих кіностудій припало 70 % кінозборів.
За інформацією російських ЗМІ, сьогодні через відсутність голлівудських прем’єр, кількість кінозалів росії, які працювали щоденно, зменшилася у три рази.
Прем’єри Universal
Зараз в кінотеатрах:
- "Посіпаки: Становлення лиходія";
- "Світ Юрського періоду 3: Домініон";
- "Чорний телефон".
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Готують до прокату у 2022 році:
- "Ноу" – 22 липня;
- "Пасхальна неділя" – 5 серпня;
- "Звір" – 19 серпня;
- "Брати" – 30 вересня;
- "Квиток у рай" – 21 жовтня;
- "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" – 21 грудня.