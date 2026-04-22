Перший у світі художній фільм про порятунок дронами: український блокбастер, який чекають усі

У Києві відбувся допрем'єрний показ тактичного екшн-трилера "КІЛЛХАУС". Це робота українського режисера Любомира Левицького.

Це перша у світі стрічка, що в деталях відтворює унікальну рятувальну операцію з використанням безпілотних технологій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про довгоочікуваний фільм.

Що лежить в основі сценарію фільму "КІЛЛХАУС"?

В основі сценарію – реальні події про порятунок цивільної пари та відомої американської журналістки, які потрапили в епіцентр вогню на тимчасово окупованій території.

Стрічка демонструє надскладну багаторівневу роботу спецпідрозділів 3-ї ОШБр, СБУ та ГУР, які об'єдналися, щоб витягнути людей із "сірої зони" та врятувати 14-річну дівчинку з рук ворога.

"КІЛЛХАУС": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм вирізняється максимальною тактичною достовірністю, адже сценарій консультували фахівці 3 ОШБр, ГУР, СБУ та аналітики ЦРУ, а 80% акторського складу – це реальні військові та ветерани Сил оборони України, які з'являються в кадрі поряд із професійними акторами.

Хто брав участь у зйомках?

Загалом у зйомках "КІЛЛХАУС" взяли участь понад 200 чинних військовослужбовців із реальним бойовим досвідом. Серед них – актор Денис Капустін, який зіграв роль Сіда, одразу після завершення зйомок мобілізувався до батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади.

Наприкінці стрічки глядачі побачать сцени за участі керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, колишнього Голови СБУ Василя Малюка та командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького.

Як минув допрем'єрний показ фільму "КІЛЛХАУС"?

Допрем'єрний показ зібрав військово-політичне керівництво, професійну спільноту, військових та лідерів думок.

Серед гостей були: Василь Малюк, Віталій Кличко, Максим Жорін, Андрій Юсов, Андрій Осіпов, Артур Міхно, Олег Гороховський, Юрій Горбунов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Стрельников, Денис Капустін, Костянтин та Влада Ліберови, Гарік Корогодський, Жан Беленюк, Оксана та Вадим Гутцайт, Parfeniuk, Богдан Буше, Янков (Янкі) Ігор, Ксенія Мішина, Андрій Федінчик, TAYANNA та інші.



Сергій Стрельніков на допрем'єрному показі / Фото Пресслужба

Режисер Любомир Левицький емоційно прокоментував фільм.

Це найкраще, що я зробив. Можна зняти ще багато фільмів, але "КІЛЛХАУС" – раз в житті,

– зазначив режисер.

Чому варто подивитись стрічку та коли прем'єра?

"КІЛЛХАУС" – це важлива стрічка для сучасного глядача, яка демонструє світові професіоналізм українських оборонців та їхню здатність виконувати неможливі завдання.

Побачити історію про надлюдські зусилля та справжній вибір можна вже з 23 квітня в усіх кінотеатрах країни.