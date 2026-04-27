Threads не вщухає від коментарів: що пишуть українці про блокбастер "КІЛЛХАУС"

23 квітня 2026 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра першого у світі художнього фільму про порятунок за допомогою дронів – українського блокбастера "Кіллхаус". Стрічка, заснована на реальних подіях, уже встигла підкорити серця багатьох українців.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку коментарів, які українці залишають у Threads, щоб ви могли визначитися, чи варто переглянути цей фільм.

Що пишуть українці про фільм "Кіллхаус"?

Українці активно діляться в мережі враженнями після перегляду фільму "Кіллхаус". У соцмережах переважають схвальні відгуки: глядачі пишуть про сильні емоції та захват від стрічки. За їхніми словами, це не просто історія про наших військових, а й про сучасну українську реальність і гідність. Багато хто навіть зазначає, що фільм виглядає як справжній голлівудський блокбастер, тож українське кіно виходить на новий рівень.

Водночас трапляються й більш стримані коментарі – радше як застереження. Деякі глядачі наголошують, що важливо не забувати: війна в художньому фільмі й війна в реальному житті – це різні речі, і її не варто романтизувати.

Попри це, стрічка залишає після себе сильні враження, і багато хто називає її найкращим фільмом, який бачив за останній час. Ось що пишуть українці у Threads: