Гідний тактичний екшн-трилер підкорив українських глядачів на Netflix

В Україні дедалі частіше виходять якісні фільми та серіали, які хочеться переглядати знову і знову. Багато з них з'являються не лише в кінотеатрах, а й через певний час стають доступними на стримінговій платформі Netflix.

Так, нещодавно онлайн-прем'єра відбулася у фільму "Кіллхаус", а вже сьогодні він увійшов до числа найпопулярніших стрічок серед українських глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, яке місце зараз посідає фільм у рейтингу Netflix, які ще стрічки увійшли до українського топ-10, а також про що його сюжет і хто виконав головні ролі.

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"Кіллхаус" став одним із найпопулярніших фільмів на Netflix серед українців

Прем'єра фільму "Кіллхаус" у кінотеатрах відбулася у квітні 2026 року, а віднедавна стрічка Любомира Левицького стала доступною і на стримінговій платформі Netflix. Це чудова новина для тих, хто досі не встиг переглянути фільм, адже він справді заслуговує на увагу.

Попри те, що онлайн-прем'єра на Netflix відбулася лише кілька днів тому, "Кіллхаус" уже увійшов до топ-10 найпопулярніших фільмів серед українських глядачів, про це повідомляє блог Tudum by Netflix.

Ба більше, стрічка одразу посіла другу сходинку рейтингу. Випереджає її лише мелодрама "Повідомлення до Ізабелі". Також до українського топ-10 увійшли фільми "Братик", "Офісний роман" та інші різножанрові стрічки, серед яких кожен зможе знайти щось до смаку.

Кому точно сподобається фільм "Кіллхаус"?

"Кіллхаус" стане чудовим вибором для шанувальників бойовиків і військових трилерів. Це напружена та динамічна історія, в основу якої лягла реальна спецоперація за участю бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України та 3-ї окремої штурмової бригади.

За сюжетом група спецпризначенців вирушає на окуповану територію, щоб евакуювати чоловіка та жінку, які опинилися під ворожим обстрілом.

"Кіллхаус": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер Любомир Левицький неодноразово наголошував, що "Кіллхаус" став особливим проєктом у його кар'єрі. За його словами, подібний фільм можна створити лише раз у житті. Він також зазначав, що вся команда працювала з максимальною віддачею, щоб ця стрічка побачила світ.

Головні ролі у фільмі виконали Сергій Стрельніков, Денис Капустін, Олександра Сорока, Валерій Величко, Каріна Тимошенко, Максим Ткаченко, Сергій Смеян, Олександр Рудько, Сергій Журавльов та інші українські актори.

"Кіллхаус" став ще одним доказом того, що український кінематограф продовжує стрімко розвиватися та виходити на новий рівень. Якщо ви ще не бачили цю стрічку, варто дати їй шанс і скласти власне враження після перегляду.