Томас Шелбі знову у строю: що відомо про Кілліана Мерфі, який повернувся до культової історії

Уже незабаром, 20 березня, на платформі Netflix вийде сиквел "Гострих картузів". До гангстерської ролі Томаса Шелбі повернеться оскароносний Кілліан Мерфі.

Відомо, що нова частина отримала назву "Гострі картузи: Безсмертний". До своїх ролей повернуться деякі відомі нам актори з попередніх сезонів, однак побачимо і нові обличчя. Оскільки до прем'єри залишилось не так багато, 24 Канал пропонує дізнатись цікаві факти про Мерфі, які можуть допомогти розкрити його самого.

Може зацікавити 5 фільмів і серіалів з Софі Тернер, від яких нереально відірватися

Що відомо про Кілліана Мерфі?

Актор і музикант народився в Ірландії. І це важливий момент. Адже у 2017 році на прем'єрі фільму "Дюнкерк" Кілліан потиснув руку принцу Гаррі, але після цього заховав руки у кишенях, що порушує правила етикету. Це вважається тихим актом протесту, оскільки такий жест є символом пам'яті про репресії британської влади проти ірландців у 1920-х роках. Згідно з історією, під час війни за незалежність Ірландії був наказ розстрілювати чоловіків з руками у кишенях.

Кілліан Мерфі тримав руки у кишенях на знак протесту: дивіться відео онлайн

Цікаво, що про своє приватне життя актор не любить розповідати, тому знайти цікаві факти про його біографію доволі складно.

Кілліан міг стати юристом

Батьки володаря Оскара були переконані, що син має стати юристом. Він навіть вступив на відповідний факультет, однак згодом відчув, що це зовсім не його історія. Спершу Мерфі хотів стати музикантом, а от акторська кар'єра для нього почалась з ролі у п'єсі "Диско свині".

Повернув моду на зачіски 20-х і 30-х років

Коли кіноактор знімався у "Гострих картузах", то ненавидів свою стрижку – голені потилиця та скроні з довгим чубчиком. Коли знімання завершились, то Мерфі відразу взявся за відрощування волосся. Однак чимало чоловіків почали стригтись саме так, як і герої кримінального серіалу.

Кілліан Мерфі у ролі Томаса Шелбі / Кадр із серіалу

Почав їсти м'ясо заради ролі

Роль Томаса Шелбі вимагала від актора м'язової маси. На той момент Кілліан 15 років був вегетаріанцем, адже боявся захворювань, які передаються від тварин. Тому, щоб не бути надто худорлявим, кінозірка знову повернувся до вживання м'яса.

Знає багато мов і не хоче покидати Ірландію

Мерфі можна назвати справжнім поліглотом, адже він володіє англійською, французькою, шотландською та ірландською мовами. У нього є принципова позиція – жити тільки в рідній Ірландії.

А ще Кілліан майже ніколи не дивиться фільмів зі своєю участю.

Кілліан Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" / Кадр із фільму

Варто додати, що за роль у фільму "Оппенгеймер" Кілліан Мерфі отримав свій перший Оскар у номінації "Найкращий актор". Чоловік готувався до цієї ролі протягом шести місяців удома, зосереджуючись на голосі та силуеті. Він також скинув вагу, щоб якнайкраще передати образ вченого Роберта Оппенгеймера, який славився своєю пристрастю до випивки та цигарок.

Кілліан Мерфі переміг на Оскарі-2024 / Фото Getty Images

Купив кінотеатр, у який ходив у дитинстві

У 2024 році стало відомо, що актор і його дружина придбали кінотеатр "Фенікс" у місті Дінгл, що в Ірландії. Минулого року подружжя мало розпочати ремонт і реставраційні роботи, адже у 1921 та 1938 роках будівля двічі страждала від пожеж, а під час пандемії коронавірусу була закрита.

Особисте життя

У 1996 році познайомився зі своєю дружиною Івонн МакГіннесс. Вона для нього найбільша підтримка. Однак актор намагається оберігати особисте життя від зайвих очей.

Цікаво, що преса досі не знає деталей весілля подружжя. У пари також є двоє синів: Малаші та Арон.

Кілліан Мерфі з дружиною

Зазначимо, що для переможця Оскара доволі важко давалась роль Томаса Шелбі. Усе через те, що у житті він кардинально протилежний до образу цього героя. Знімання проходили місяцями, тому Мерфі майже не бачив своєї родини, що було для нього тягарем.

Дружина актора розповідала, що у їхньому житті був період, коли Кілліан у реальному житті був Шелбі. Йому знадобився час, щоб стати тим, ким він є насправді.

Що відомо про вихід сиквелу "Гострі картузи: Безсмертний"?

20 березня 2026 року на Netflix вийде історична кримінальна драма "Гострі картузи: Безсмертний". Кілліан Мерфі повернеться до ролі Томаса Шелбі.

Дія фільму відбуватиметься на тлі Другої світової війни. Шелбі вимушений повернутись до Бірмінгема, що врятувати свою родину та країну.

"Гострі Картузи: Безсмертний": дивіться онлайн трейлер серіалу