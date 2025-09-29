У добірці Кіно 24 ми зібрали фільми, у яких Ватикан стає не просто фоном, а й головним учасником подій.

"Ангели і демони" (2009)

Це фільм знятий за однойменним романом Дена Брауна. За сюжетом, професор Роберт Ленґдон приїжджає до Ватикану, щоб розслідувати зникнення чотирьох кардиналів напередодні конклаву. Йому вдається знайти сліди давнього ордену ілюмінатів, й він мусить врятувати і Церкву, і весь світ від катастрофи.

У цій історії Ватикан показаний як місце боротьби науки та віри.

"Ангели і демони": дивіться онлайн трейлер фільму

"Два Папи" (2019)

У центрі – діалоги між Папою Бенедиктом XVI та майбутнім Папою Франциском. Вони сперечаються про роль Церкви у сучасному світі, політику, мораль і власні сумніви.

Це не трилер, а людська й тепла історія. Ватикан тут постає не таємничою фортецею, а місцем, де теж сумніваються, помиляються і шукають правду.

"Два Папи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ватиканські записи" (2015)

Журналісти отримають доступ до таємних архівів Ватикану, де зберігаються дані про сотні проведених обрядів екзорцизму. Та один випадок виходить із-під контролю й перетворюється на небезпечне розслідування.

У фільмі поєднуються горор і детектив. Ватикан поданий як місце, що зберігає страшні таємниці, недоступні для пересічних людей.

"Ватиканські записи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Конклав" (2024)

Після смерті Папи у Ватикані збирається конклав – зібрання кардиналів, яке має обрати нового понтифіка. У процесі спливають таємниці, які можуть зруйнувати не лише хід виборів, а й саму Церкву. У центрі подій – кардинал, який опиняється втягнутим в інтриги, змови та боротьбу за владу.

Фільм знятий у жанрі політичного та релігійного трилера. Ватикан показаний не лише як духовний центр, а і як місце жорстких політичних ігор.

"Конклав": дивіться онлайн трейлер фільму

