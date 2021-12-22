Кіноакадемія оголосила шорт-лист Оскара-2022: чи потрапили "Погані дороги" Ворожбит у список
Джерело:Оscars
Представники Американської кіноакадемії посилено готуються до церемонії нагородження Оскар-2022. Сьогодні оголосили, які стрічки потрапили до шорт-листа премії. На жаль, український фільм Наталки Ворожбит не увійшов у шорт-лист Оскара.
Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові проєкти. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які й формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 21 грудня 2021 року.
Зверніть увагу Оскароносні актори, які зіграли у фільмах про азартні ігри
Фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги" не потрапив у шорт-лист Оскара-2022
Нещодавно українська кінострічка режисерки Наталки Ворожбит під назвою "Погані дороги" потрапила у лонг-лист премії Оскар у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Кінострічка, на жаль, не змогла вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі.
Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лист у 10 категоріях 94-ї церемонії вручення нагороди Academy Awards: документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний художній фільм, макіяж та зачіски, музика (оригінальна партитура), музика (оригінальна пісня), короткометражний анімаційний фільм, короткометражний фільм у прямому ефірі, звукові та візуальні ефекти.
Шорт-лист Оскара-2022: повний список
Найкращий документальний фільм
- Ascension / Вознесіння
- Attica / Аттика
- Billie Eilish: The World’s a Little Blurry / Біллі Айліш: Трохи розмитий світ
- Faya Dayi / Файя Дайі
- The First Wave / Перша хвиля
- Flee / Втікати
- In the Same Breath / На одному диханні
- Julia / Джулія
- President / Президент
- Procession / Процесія
- The Rescue / Рятувальник
- Simple as Water / Просто як вода
- Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) / Літо душі
- The Velvet Underground / Історія The Velvet Underground
- Writing with Fire / Написання з вогнем
Найкращий короткометражний документальний фільм
- Águilas / Орли
- Audible / Виразний
- A Broken House / Зламаний дім
- Camp Confidential: America’s Secret Nazis / Конфіденційний табір: таємні нацисти Америки
- Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker / Закодовано: Приховане кохання Дж. К. Лейендекера
- Day of Rage / День люті
- The Facility / Об’єкт
- Lead Me Home / Відведи мене додому
- Lynching Postcards: "Token of a Great Day" / Листівки лінчування: "Знак великого дня"
- The Queen of Basketball / Королева баскетболу
- Sophie & the Baron / Софі і барон
- Takeover / Поглинання
- Terror Contagion / Зараження терором
- Three Songs for Benazir / Три пісні для Беназір
- When We Were Bullies / Коли ми були хуліганами
Найкращий міжнародний художній фільм
- Austria, Great Freedom / Австрія, Велика свобода
- Belgium, Playground / Бельгія, Дитячий майданчик
- Bhutan, Lunana: A Yak in the Classroom / Бутан, Лунана: Як у класі
- Denmark, Flee / Данія, Втікати
- Finland, Compartment No. 6 / Фінляндія, Відсік №6
- Germany, I’m Your Man / Німеччина, Неідеальний чоловік
- Iceland, Lamb / Ісландія, Агнець
- Iran, A Hero / Іран, Герой
- Italy, The Hand of God / Італія, Рука Бога
- Japan, Drive My Car / Японія, Сядь за кермо моєї машини
- Kosovo, Hive / Косово, Вулик
- Mexico, Prayers for the Stolen / Мексика, Молитви за вкрадених
- Norway, The Worst Person in the World / Норвегія, Найгірша людина у світі
- Panama, Plaza Catedral / Панама, Катедральна площа
- Spain, The Good Boss / Іспанія, Хороший бос
Читайте також HBO придбала український фільм "Погані дороги": що це означає
Найкращий грим та зачіски
- Coming 2 America / Поїздка в Америку 2
- Cruella / Круелла
- Cyrano / Сірано
- Dune / Дюна
- The Eyes of Tammy Faye / Очі Таммі Фей
- House of Gucci / Дім Ґуччі
- Nightmare Alley / Алея жаху
- No Time to Die / 007: Не час помирати
- The Suicide Squad / Загін самогубців: Місія навиліт
- West Side Story / Вестсайдська історія
Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)
- Being the Ricardos / Бути Рікардо
- Candyman / Кендімен
- Don’t Look Up / Не дивився вгору
- Dune / Дюна
- Encanto / Енканто
- The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun / "Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"
- The Green Knight / Легенда про Зеленого лицаря
- The Harder They Fall / Гірка помста
- King Richard / Король Річард: Виховуючи чемпіонок
- The Last Duel / Остання дуель
- No Time to Die / 007: Не час помирати
- Parallel Mothers / Паралельні матері
- The Power of the Dog / У руках пса
- Spencer / Спенсер: Таємниця принцеси Діани
- The Tragedy of Macbeth / Макбет
Найкращий саундтрек до фільму
- So May We Start? – Annette / Аннетт
- Down To Joy – Belfast / Белфаст
- Right Where I Belong – Brian Wilson: Long Promised Road / Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога
- Automatic Woman – Bruised / Синці
- Dream Girl – Cinderella / Попелюшка
- Beyond The Shore – CODA / CODA: У ритмі серця
- The Anonymous Ones – Dear Evan Hansen / Дорогий Еван Хансен
- Just Look Up – Don’t Look Up / Не дивися вгору
- Dos Oruguitas – Encanto / Енканто
- Somehow You Do – Four Good Days / Чотири добрі дні
- Guns Go Bang – The Harder They Fall / Гірка помста
- Be Alive – King Richard / Король Річард: Виховуючи чемпіонок
- No Time To Die – No Time to Die / 007: Не час помирати
- Here I Am (Singing My Way Home) – Respect / Повага
- Your Song Saved My Life – Sing 2 / Співай 2
Зверніть увагу Легендарна пара: Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс вразили виходом на прем'єрі "Матриці-4"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- Affairs of the Art / Справи мистецтва
- Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice / Angakusajaujuq: Учень шамана
- Bad Seeds / Погане насіння
- Bestia / Бестія
- Boxballet / Боксбалет
- Flowing Home / Потік додому
- Mum Is Pouring Rain / Мати ллє дощ
- The Musician / Музикант
- Namoo / Наму
- Only a Child / Тільки дитина
- Robin Robin / Робін Робін
- Souvenir Souvenir / Сувенір Сувенір
- Step into the River / Крок у річку
- Us Again / Ми знову
- The Windshield Wiper / Склоочисник
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- Ala Kachuu – Take and Ru / Ала Качуу — Бери та біжи
- Censor of Dreams / Цензор снів
- The Criminals / Злочинці
- Distances / Відстані
- The Dress / Сукня
- Frimas / Фрімас
- Les Grandes Claques / Як ті, яких я колись знав
- The Long Goodbye / Довге прощання
- "On My Mind / У моїх думках
- Please Hold / Будь ласка, тримайся
- Stenofonen / Стенофонен
- Tala’vision / Tala’vision
- Under the Heavens / Під небесами
- When the Sun Sets / Коли сідає сонце
- You’re Dead Helen / Ти мертва, Хелен
Найкращий звук
- Belfast/ Белфаст
- Dune/ Дюна
- Last Night in Soho/ Минулої ночі у Сохо
- The Matrix Resurrections/ Матриця: Воскресіння
- No Time to Die / 007: Не час помирати
- The Power of the Dog / У руках пса
- A Quiet Place Part II/ Тихе місце 2
- Spider-Man: No Way Home/ Людина-павук: Додому шляху нема
- tick, tick...BOOM!/ Тік-так, бум!
- West Side Story/ Вестсайдська історія
Найкращі візуальні ефекти
- Black Widow / Чорна вдова
- Dune / Дюна
- Eternals / Вічні
- Free Guy / Персонаж
- Ghostbusters: Afterlife / Мисливці на привидів: З того світу
- Godzilla vs. Kong / Ґодзілла проти Конга
- The Matrix Resurrections / Матриця: Воскресіння
- No Time to Die / 007: Не час помирати
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Шан-Чі та легенда десяти кілець
- Spider-Man: No Way Home / Людина-павук: Додому шляху нема
Як пройде 94-а церемонія Оскара
Церемонія нагородження відбудеться вже за новим форматом, який трішки змінювали для премії Оскар-2021. Шоу спочатку було заплановано на 27 лютого. Згодом Американська кіноакадемія перенесла дату проведення 94-ї церемонії вручення премії Оскар на 27 березня 2022 року.Цікавий факт: За всю історію Оскару Американська кіноакадемія лише 5 разів змінювала дату проведення шоу. У 1938 році кіноподію перенесли через повені в Каліфорнії, у 1968 – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а у 1981 – через замах на президента Рейгана. У 2021 році дата була перенесена на два місяці через пандемію COVID-19.
До 94-тої церемонії будуть допущені лише фільми, випущені з 1 березня до 31 грудня 2021 року. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. За традицією, урочисту церемонію транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2022.