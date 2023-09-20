"Довбуш", "Мавка", "Люксембург, Люксембург": номінанти національної премії "Кіноколо"

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2023 році. Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Степне" Марини Вроди (6 номінацій), "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка (5 номінацій), "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча (4 номінації), а також "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова (3 номінації).

Традиційно імена переможців оголосять під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 12 жовтня 2023 року.

Дивіться також Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів

Номінанти 6-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2023 році

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Довбуш", режисер Олесь Санін;

"Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч;

"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко;

"Степне", режисерка Марина Врода.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик;

"ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк;

"Жива", режисери Владлен Одуденко;

"Це побачення", режисерка Надія Парфан.

Найкращий документальний фільм

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;

"Залізні метелики", режисер Роман Любий;

"Звідки куди", режисер Мачек Хамела;

"Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко.

Найкращий анімаційний фільм

"Весна", режисер Микита Лиськов;

"Мавка. Лісова пісня", режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж;

"Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник;

"Мокош", режисерка Анна Дудко.

Відкриття року

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;

"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко;

"Назавжди-Назавжди", режисерка Анна Бурячкова;

"Степне", режисерка Марина Врода.

Найкращий актор

Олександр Максяков ("Степне");

Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");

Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада");

Сергій Стрельников ("Довбуш").

Найкраща акторка

Ніна Антонова ("Степне");

Ксенія Хижняк ("Я, Ніна");

Карина Химчук ("Ти мене любиш?");

Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди").

Найкращий сценарій фільму

Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне");

Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");

Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?");

Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада").

За досягнення

Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно";

Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кінофестивалю "Київський тиждень критики";

Довженко-Центр (команда проєкту: Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман і Тетяна Деркач) за програму "Мультфільм Тижня. Перший сезон";

Наталія Серебрякова за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.