У серіалі "Бріджертони" знайшли кіноляп: де помилились автори проєкту Netflix

Серіал "Бріджертони" від Netflix продовжує підкорювати мережу атмосферними кадрами у стилі ХІХ століття. Та виявилось, автори проєкту врахували не всі нюанси та допустили кіноляп.

Джерело: Kino 24

Уважні користувачі мережі помітили на кадрах "Бріджертонів" сучасну дорожню розмітку. Цього у ХІХ столітті не могло бути, відтак кіноляп активно обговорювали кіномани.

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Кіноляп у серіалі "Бріджертони" / Фото Twitter

Окрім цього, в епізоді, коли подруги Пенелопа та Елоїз гуляли вулицями Лондона без батьків, видно залізну кришку люка телекомунікаційного обладнання.



У "Бріджертонах" була помилка / Фото The List

Також користувачі мережі назвали новинку Netflix "найбільш зітхаючою". Все через те, що головні герої часто виражали свої емоції без слів, використовуючи зітхання.

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"Бріджертони": сюжет серіалу

Серіал "Бріджертони" презентували на Netflix 25 грудня 2020 року. Відтоді стрічку не припиняють обговорювати, а кількість її прихильників зростає чи не щодня.

Причиною такого успіху є сюжет, який поєднав стиль романів Джейн Остін та серіал "Пліткарка". У центрі подій опиняється еліта Лондона, яка має свої секрети. Та все таємне стає явним завдяки загадковій пліткарці леді Віслдоун, яка ретельно стежить за всіма скандалами свити.

Привертає увагу і романтична історія знайомства тендітної Дафни Бріджертон з графом Гастінгсом. Актори настільки переконливо зіграли, що у мережі навіть підозрювали, що пара і в реальному житті має роман. Однак ці чутки розвіяли Реге Пейдж та Фібі Дайневор.

"Бріджертони": дивіться трейлер