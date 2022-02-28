Кіностудії Голлівуду та Європи: кого українці закликали скасувати прокат фільмів у Росії

28 лютого 2022 , 23:13
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Українська кіноспільнота зробила офіційне звернення до найбільших міжнародних кіностудій із закликом до бойкоту прокату своїх стрічок у російських кінотеатрах. До кого звернулась українська кіноіндустрія, – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє 24 канал, відмінити прокат міжнародних кінопрем'єр закликали не тільки у Росії, а також і в Білорусі. Звернення опублікували українською та англійською мовами.

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У своєму листі від працівників українських кінотеатрів, дистриб'юторів, кіноглядачів наголосили, що російський агресор не може розважатись у той час, коли йде війною в Україну.

Ми, співробітники кінотеатрів України, дистриб'юторських компаній, кіноспільнота України та українські кіноглядачі закликаємо всі міжнародні студії негайно скасувати прокат усіх своїх фільмів на території Російської Федерації та у Білорусі! Світова кіноспільнота повинна показати громадянам країн-агресорів, що не буде ніяких розваг, поки триває війна в Україні!

До поста автори додали фото найстарішого кінотеатра ім. Щорса у Чернігові, який було зруйновано окупантами 27 лютого 2022 року.


Кінотеатр до та після бомбардування у Чернігові / Фото пресслужби "Артхауз Трафік"

Також до листа додали культову фразу російсько-української війни:

Русские кинотеатры — идите на*уй!!!

До списку, кого стосується звернення увійшли найбільші кіностудії Голлівуду:
  • Warner Bros.,
  • Universal Pictures,
  • Disney,
  • Pixar,
  • STUDIOCANAL,
  • 20th century Studios,
  • Paramount,
  • Sony Pictures,
  • Pathe та інші.
Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.
Автор: Богдана Ткачук