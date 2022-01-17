Китай не врятував: нова "Матриця" стартувала з дуже низькими зборами

У п'ятницю, 14 січня у китайський прокат вийшов фільм "Матриця: Воскресіння". За перші вихідні збори склали 7.5 мільйона доларів: це найкращий результат за межами США. Проте, вважають аналітики, загальні збори фільму у Китаї будуть низькими.

Низькі збори "Матриці"

Нагадаємо, що у США та інших країнах "Матриця: Воскресіння" теж стартувала, м'яко кажучи, не дуже добре. За перший уікенд стрічці вдалося зібрати лише 22 мільйони доларів в американських кінотеатрах.

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До старту прокату у Китаї творці фільму, який обійшовся приблизно в 190 мільйонів доларів ще могли розраховувати на успіху, однак тепер стало зрозуміло, що китайський ринок не врятує стрічку. Очікується, що за весь час нова "Матриця" збере у Китаї трохи більше ніж 15 мільйонів доларів.

Варто додати, що інформації про те, скільки коштувала рекламна кампанія стрічки, немає. Очевидно, що кінопрокат не окупить навіть виробничий бюджет фільму.

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Критики виділяють дві причинни такої низької успішності фільму:

Після виходу на HBO Max у грудні 2021 року "Матриця" активно поширилася на піратські китайські ресурси.

Фільм не дуже сподобався китайським глядачам: його рейтинги гірші, ніж у всіх інших картин франшизи.

Продовження все ж можуть зняти

Цікавий факт! Загалом збори фільму "Матриця: Воскресіння" у всьому світі становлять, що значно менше від бюджет фільму.

Разом з тим у Warner Bros. налаштовані рішуче і ще на початку виходу фільму в прокат заявили, що продовження "Матриці" буде навіть без Лани Вачовські, яка виступила режисеркою четвертого фільму.

Це пов'язано з тим, що нова "Матриця", схоже, має чималий успіх на стримінгу HBO Max, де вона з'явилася одночасно з виходом стрічки на екрани кінотеатрів.

В інтерв'ю виданню Collider продюсер "Матриці: Воскресіння" Джеймс МакТіг розповів, що Warner Bros. навіть планує обрати іншого режисера для продовження франшизи, якщо Лана відмовиться від посади. Це, звісно, не заперечує того, що від продовження можуть відмовитися в будь-який момент, однак шанси на те, що воно таки буде – чималі.

"Матриця: Воскресіння": дивіться трейлер