Трохи флірту, багато гумору: топ легких фільмів про кохання

Іноді для щастя потрібно зовсім небагато: теплий плед, щось смачне та романтичний фільм, у якому ніхто не помирає від розбитого серця. Бажано, щоб герої ще й уміли жартувати, а не лише годинами з'ясовували стосунки.

24 Канал зібрав 5 легких романтичних фільмів, які допоможуть розслабитися після важкого дня. Тут буде кохання, трохи безглуздих рішень і достатньо гумору, щоб не пошкодувати про витрачений вечір.

"Підстава", 2018

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 6,5

Двоє виснажених асистентів вирішують звести своїх нестерпних начальників, щоб нарешті отримати трохи вільного часу. Але, як це часто буває в романтичних комедіях, чужим особистим життям керувати значно легше, ніж власним.

Що кажуть критики: 92% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять хімію між Зої Дойч і Гленом Пауеллом та легкий гумор.

"Підстава": дивитись трейлер

"Рай-лейн", 2023

Жанр: романтична комедія, драма.

IMDb: 7,2

Двоє незнайомців, які нещодавно пережили розрив стосунків, випадково зустрічаються в Лондоні. Звичайна прогулянка перетворюється на день пригод, відвертих розмов і несподіваних почуттів. І все це без надмірної романтичної патоки.

Що кажуть критики: 98% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Стрічку відзначають за яскраву картинку, дотепні діалоги та природну романтику.



"Рай-лейн": дивитись трейлер

"Завжди будь моїм "мабуть", 2019

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 6,7

Саша та Маркус дружили в дитинстві, але втратили зв'язок. Через 15 років вони зустрічаються знову й розуміють, що старі почуття нікуди не зникли. Щоправда, тепер між ними кар'єра, амбіції та кілька дуже незручних ситуацій.

Що кажуть критики: 89% на Rotten Tomatoes. Оглядачам сподобалися щирий гумор, харизматичні актори та несподівана поява Кіану Рівза.

"Завжди будь моїм "мабуть": дивитись трейлер

"Квиток до раю", 2022

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 6,1

Розлучене подружжя вирушає на Балі, щоб зірвати весілля своєї доньки. Джулія Робертс і Джордж Клуні сваряться, жартують і намагаються не закохатися повторно. Словом, колишні, яких краще не садити за один стіл.

Що кажуть критики: 57% на Rotten Tomatoes. Сюжет називають передбачуваним, зате хвалять хімію головних акторів і красиві краєвиди.

"Квиток до раю": дивитись трейлер

"Галерея розбитих сердець", 2020

Жанр: романтична комедія.

IMDb: 6,4

Після чергового невдалого роману Люсі вирішує створити виставку речей, які люди зберігають після розставань. І поки вона намагається позбутися спогадів про колишніх, у її житті з'являється новий чоловік. Іронія долі, але цього разу приємна.

Що кажуть критики: 80% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають чарівну гру Джеральдін Вісванатхан та оптимістичну атмосферу.



"Галерея розбитих сердець": дивитись трейлер

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