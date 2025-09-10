Цього разу у топ-10 потрапив бойовик 2012 року під назвою "Код доступу "Кейптаун"". У матеріалі Кіно 24 розповімо, що це за стрічка, про що сюжет та хто зіграв головній ролі.

Який бойовик потрапив у топ-10 на Netflix?

"Код доступу "Кейптаун"" – фільм, який поєднує жанри бойовика, трилера та детектива – усе те, що так полюбляють українські глядачі. Стрічка посіла восьме місце серед найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix цього тижня.

У центрі сюжету – Метт, який отримує роботу в ЦРУ. Здавалося б, його життя складається добре: вдома чекає кохана, яка мріє переїхати з ним до Парижа. Та молода обраниця навіть не здогадується, ким насправді працює її чоловік, якою інформацією він володіє й скільки таємниць приховує.

"Код доступу "Кейптаун"": дивіться онлайн трейлер фільму

Метт зустрічається з легендарним агентом Фростом. Тепер обоє змушені обирати – боротися чи загинути. Але в цій боротьбі важливо не втратити себе й пам’ятати: удома чекає кохана. Проте інколи для тих, хто має великі цілі, любов відходить на другий план. Чи станеться так із головним героєм?

Головні ролі зіграли Дензел Вашинґтон, Раян Рейнольдс, Віра Фарміґа, Брендан Ґлісон, Сем Шепард, Рубен Бладес, Нора Арнезедер, Роберт Патрік, Ліам Каннінґем.

Які ще фільми на Netflix потрапили у топ-10?

Якщо ви хочете обрати іншу стрічку, на платформі Netflix можна знайти варіант на будь-який смак. Ось які фільми у топ-10:

"Клуб убивств по четвергах"

"Закохайся в мене"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Планета самотніх: Грецька пригода"

"Щенячий патруль у кіно"

"Мій рік в Оксфорді"

"Два серця"

"Переліт"

"Щасливчик Гілмор 2"

Обирайте стрічку, незалежно від того, який у вас смак. Тут кожен знайде щось для себе.