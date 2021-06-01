Сучасна версія "Ромео і Джульєтти" з Олександрою Даддаріо: трейлер фільму заворожує

ParakeeT Film опублікував український трейлер кримінальної мелодрами "Кохання, пристрасть та стволи" – сучасної версії "Ромео і Джульєтти" Вільяма Шекспіра. Дієґо Бонета й Александра Даддаріо зіграють головні ролі у фільмі, прем’єра якого відбудеться 1 липня 2021 року.

Сюжет фільму "Кохання, пристрасть та стволи"

Бен Гіббон (Дієго Бонета) – підліток, який живе в Нью-Йорку закохується в Мері Реткарт (Александра Даддаріо). Проте, є проблема: двоє людей належать до різних сімей, які розділили між собою контроль над медіабізнесом міста.

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Ворожі відносини між Гіббонами та Реткартами тривають уже десятиліттями. Щоб бути закоханим разом – їм потрібно вийти із зону комфорту і постаратися вмовити батьків дозволити їй бути разом.

"Кохання, пристрасть та стволи" 2021: дивіться український трейлер

Драма "Кохання, пристрасть та стволи" створена за мотивами класичної п’єси Шекспіра "Ромео та Джульєта". Події фільму відбуваються в наші дні.

Актори картини "Кохання, пристрасть та стволи"

Александра Даддаріо;

Дієго Бонета;

Тревіс Фіммел;

Джастін Чатвін;

Джон Ралстон;

Стюарт Г'юз.

Сценарій до фільму був готовий ще у 2010 році, однак не зміг бути реалізованим. У 2011 році на головну чоловічу роль затвердили Зака Ефрона, він мав і продюсувати фільм. Проте, акторів, які, зрештою, зіграли в фільмі, запросили у 2019 році.

Фільмування проєкту в Торонто тривало місяць.