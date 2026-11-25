П'ять років разом, спільні спогади, побут і той незручний момент, коли вже не зовсім зрозуміло, що вас об'єднує – велике кохання чи звичка. Знайома історія? Саме навколо неї розгортаються події нової української драмеді "Пауза".

Як повідомляє 24 Канал, зйомки стрічки, головні ролі в якій виконують Володимир Дантес та Анастасія Нестеренко, наближаються до завершення.

Про що фільм "Пауза"

У центрі сюжету – Даня та Іва, які після п'яти років стосунків вирішують трохи відпочити одне від одного. Не розійтися остаточно, не влаштувати грандіозний скандал із поділом майна, а цивілізовано поставити стосунки на паузу.

Герої домовляються не спілкуватися та зустрічатися лише 28 числа кожного місяця. План, здавалося б, бездоганний. Залишилося лише пояснити власним почуттям, що відтепер вони працюють за календарем.

Багато хто може впізнати себе в цій історії. Коли любиш, але вже не розумієш, як бути разом. Коли страшно щось змінювати, але залишати все як є теж не виходить. Коли намагаєшся розібратися: вас тримає любов, звичка чи просто стільки всього було, що шкода відпускати, – розповів Володимир Дантес.

Хто працює над фільмом та коли прем'єра

Режисером стрічки став Ярослав Лодигін, відомий за фільмом "Дике поле", а співавтором ідеї та одним зі сценаристів – Фіма Константиновський.

Фільм "Пауза" / Piece of Studio та ForeFilms



Окрім Дантеса та Нестеренко, у фільмі знялися Наталя Васько, Андрій Бурим, Мальвіна Хачатрян, Слава Бабенков, Олександра Городецька та Кирило Парастаєв.

Над виробництвом працюють українські компанії Piece of Studio та ForeFilms. Остання, зокрема, подарувала глядачам стрічки "Люксембург, Люксембург" і "Ти – космос".

Наразі команда завершує знімальний процес. Прем'єра фільму в українських кінотеатрах запланована на 1 квітня 2027 року.



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