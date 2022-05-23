"Колаборант і зрадник": Сергій Лозниця в Каннах виступив на захист російської мови та культури

Сергій Лозниця, який називає себе українським кінорежисером, у рамках Каннського кінофестивалю отримав нагороду France Culture за внесок у кіномистецтво. На церемонії вручення нагород, він виголосив промову, що викликала шквал критики у мережі.

Лозниця виступив проти бойкоту російської культури, над яким зараз активно працює українська кіноспільнота. На думку одіозного режисера, не варто "воювати" проти мови та культури, передає 24 канал.

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Бойкот російськомовної культури, за його словами, "суперечить європейським принципам культурного плюралізму та свободи вираження". У мережі Лозницю назвали колаборантом і зрадником, який "маніпулює юридичним статусом громадянина України й просуває в Європі імперські наративи Кремля".

Сергій Лозниця виступив в Каннах проти бойкоту російської культури

Текст звернення Сергія Лозниці опубліковано на сайті "Радио Свобода".

У своїй промові режисер зазначив, що "вимога бойкоту російськомовної культури, яка є також і досягненням, і багатством України, є архаїчною та деструктивною за своєю природою". "Ще й докорінно суперечить європейським принципам культурного плюралізму та свободи вираження", – підкреслив кіномитець.

Замість того, щоб поставити російську мову, рідну мову для 30 відсотків громадян країни, на службу Україні, розповідаючи нею правду про страшну війну, "культурні активісти" знемагають від безглуздої, сізіфової праці – знищити те, що є невмирущим. Складається враження, що під "культурою" ці люди мають на увазі просту сукупність окремих творів – кінофільмів, романів, спектаклів, картин тощо. Але це не так,

– заявив він.



Сергій Лозниця в Каннах / Фото "Радио Свобода"

А ще він вважає, що проти мови та культури воювати не варто. Свою думку Лозниця обґрунтував таким чином: "Як можна ототожнювати лиходійства, скоєні нинішнім російським режимом (власне, за останні сто років у Росії інших режимів, крім лиходійських, і не бувало) з творами тих російських авторів, часто ізгоїв і майже завжди – скорботних пророків у своїй нещасливій вітчизні, які стали частиною світової культури, а отже – надбанням всього людства? Як можна у відповідь на варварства, що чиняться режимом Путіна руками російських вандалів в Україні, вимагати зруйнувати чи скасувати те, що завжди протистояло варварству? У цьому немає ані логіки, ані сенсу".

Також Сергій Лозниця звернувся до глядачів російською мовою: "Я обращаюсь сейчас к вам на моем родном языке, на котором я говорил в моем родном городе Киеве с детства. На этом языке говорит большая часть беженцев из восточных областей Украины. На этом же языке героические защитники острова Змеиный объяснили российским агрессорам, куда им следует направляться. Современная Украина – многонациональная и мультикультурная страна".

Кінорежисер вважає, що під час війни митець "має зберігати здоровий глузд і захищати культуру".

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Реакція мережі на промову Лозниці

Пилип Іллєнко , голова правління Української кіноакадемії: "Маніпулюючи юридичним статусом громадянина України, Сергій Лозниця просуває в Європі імперські наративи Кремля. У всі часи та на всіх війнах, люди, які займалися подібною діяльністю, називалися колаборантами, а їх діяльність – зрадою". Про цю ситуацію Іллєнко написав у своєму фейсбуці.

, голова правління Української кіноакадемії: "Маніпулюючи юридичним статусом громадянина України, Сергій Лозниця просуває в Європі імперські наративи Кремля. У всі часи та на всіх війнах, люди, які займалися подібною діяльністю, називалися колаборантами, а їх діяльність – зрадою". Про цю ситуацію Іллєнко написав у своєму фейсбуці. Анна Паленчук, режисерка стрічки "Герой мого часу" та "Номери": "Сергію, у вас була можливість сказати про 100500 несправедливостей, які зараз відбуваються не лише з Україною, країною вашого народження, а й у світі, але ви обрали захист російської культури, відмінну якої зараз всі підтримають, як щось, що суперечить цивілізаційному розвитку".

Крім цього Анна доповнила: "Я розумію, що ви народились у Радянському союзі, де панування російської культури було нормальним явищем. Я розумію, що скоріш за все ваша родина не відчула Голодомор, що ваші родичі не бігали карпатськими лісами з ОУН-УПА, що, можливо, нікого не розстріляли нквдшники, що у вас на генетичному рівні не присутня відраза від всього імперського, російського та нав’язаного з метрополії".

"Я розумію, що навряд я можу знайти ваше фото у вишиванці, що можливо ви не можете українською говорити більше 2-х хвилин, що ви повністю російськомовна людина… але в мене питання: чи читали ви українську літературу? Чи можете ви переказати про що "Сад Гетсиманський" Івана Багряного чи "Собор" Олеся Гончара? Чи читали ви твори Ольги Кобилянської чи Олександра Довженка? Те, що ви дивились його фільми, я знаю, а чи читали ви "Україна в огні"?", – сказала вона.

Повний текст Анни Паленчук можна прочитати за посиланням.

Таміла Ташева, представниця президента України у тимчасово окупованому Криму, написала: "Треба банити все російське, не лише у нас, але й у світі. Цікаво, цьому режисеру вже почали росіянці платити за такі стейтменти чи ні?! Питання, звісно ж, риторичне".

Більше реакцій у мережі:

"Біда в тому, що колаборантам в Україні нічого не загрожує. А мали б діяти закони воєнного часу";

"А чи не можна через суд притягти його до відповідальності? У фейсбуці дуже непогано міркувати, але ж існують дієвіші важелі впливу";

"Скажіть, будь ласка, хто допустив Лозницю до головних святинь нашої новітньої історії? Те, що він показав про події 2013 року, – це просто позорисько, вялотекуча статистика без жодної режисерської позиції. Грошей зрозуміло гарно заробили, а головне з’явилося можливість їздити по світу і представляти Україну! Коли хоч хтось своєчасно буде реагувати, писати, говорити?!";

"Позбавити його громадянства було б чудово";

"Росія – країна агресор, бомбить наші музеї та церкви, а пожаліти треба русскую культуру і Лозницю";

"Ще один Аваков – від культури, який назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною, а її саму – "також і досягненням, і багатством України".

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Нагадаємо, раніше Сергія Лозницю виключили з Української кіноакадемії. Режисер ще влітку минулого року розповідав, що українці мають нести колективну відповідальність за трагедію Бабиного Яру, оскільки вони, перебуваючи в окупації, знали, що відбувається.

Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом. Позиція режисера не змінилася й після початку війни, яку Росія розв'язала в Україні 24 лютого.