Новий кримінальний детектив на Netflix, який змусить вас затамувати подих
Детективи вже давно залишаються одним із найулюбленіших жанрів серед українських глядачів. Тож не дивно, що стрічки з напруженим сюжетом регулярно потрапляють до списків найпопулярнішого контенту.
Так, у топ-10 фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці, опинилася стрічка "Кольори зла: Чорний". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто виконав головні ролі, про що йдеться у сюжеті та кому може сподобатися ця захоплива детективна історія.
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Про що сюжет фільму "Кольори зла: Чорний"?
Сюжет розгортається в тихому містечку, де раптово зникає малолітній хлопчик. За розслідування береться молодий прокурор Леопольд Більський, який готовий докласти всіх зусиль, щоб розкрити цю заплутану справу. Однак що глибше він занурюється в пошуки правди, то більше усвідомлює, наскільки моторошні таємниці приховує це зникнення.
Згодом чоловік розуміє, що це розслідування для нього – не просто робота. Несподівано він сам опиняється в епіцентрі небезпечної боротьби й уже не знає, чим для нього може завершитися справа про зникнення хлопчика.
"Кольори зла: Чорний": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм поєднав у собі елементи детективу, криміналу та драми. Історії про зниклих безвісти завжди тримають у напрузі та пробирають до мурах.
Тож якщо ви любите захопливі детективи з непередбачуваними сюжетними поворотами, цей проєкт вартий вашої уваги.
Хто зіграв головні ролі у фільмі?
Прем'єра стрічки відбулася 10 червня 2026 року. А вже сьогодні вона посідає друге місце в топ-10 фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці. Випереджає її лише стрічка "Офісний роман" із Дженніфер Лопес у головній ролі, про яку ми розповідали раніше. Читайте – за посиланням.
Головні ролі у фільмі виконали такі актори:
- Якуб Ґершал,
- Маріанна Жидек,
- Здзіслав Вардейн,
- Роза Лукашевич.
Режисером стрічки став Адріан Панек.