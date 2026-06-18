Новий кримінальний детектив на Netflix, який змусить вас затамувати подих

Детективи вже давно залишаються одним із найулюбленіших жанрів серед українських глядачів. Тож не дивно, що стрічки з напруженим сюжетом регулярно потрапляють до списків найпопулярнішого контенту.

Так, у топ-10 фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці, опинилася стрічка "Кольори зла: Чорний". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто виконав головні ролі, про що йдеться у сюжеті та кому може сподобатися ця захоплива детективна історія.

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Про що сюжет фільму "Кольори зла: Чорний"?

Сюжет розгортається в тихому містечку, де раптово зникає малолітній хлопчик. За розслідування береться молодий прокурор Леопольд Більський, який готовий докласти всіх зусиль, щоб розкрити цю заплутану справу. Однак що глибше він занурюється в пошуки правди, то більше усвідомлює, наскільки моторошні таємниці приховує це зникнення.

Згодом чоловік розуміє, що це розслідування для нього – не просто робота. Несподівано він сам опиняється в епіцентрі небезпечної боротьби й уже не знає, чим для нього може завершитися справа про зникнення хлопчика.

"Кольори зла: Чорний": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм поєднав у собі елементи детективу, криміналу та драми. Історії про зниклих безвісти завжди тримають у напрузі та пробирають до мурах.

Тож якщо ви любите захопливі детективи з непередбачуваними сюжетними поворотами, цей проєкт вартий вашої уваги.

Хто зіграв головні ролі у фільмі?

Прем'єра стрічки відбулася 10 червня 2026 року. А вже сьогодні вона посідає друге місце в топ-10 фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці. Випереджає її лише стрічка "Офісний роман" із Дженніфер Лопес у головній ролі, про яку ми розповідали раніше. Читайте – за посиланням.

Головні ролі у фільмі виконали такі актори:

Якуб Ґершал,

Маріанна Жидек,

Здзіслав Вардейн,

Роза Лукашевич.

Режисером стрічки став Адріан Панек.