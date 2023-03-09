Не можна вважати глядача дурнем, – Мачух гнівно висловилася про комедію-караоке з Арестовичем

У січні 2022 року один з українських телеканалів анонсував комедію-караоке з Арестовичем "Похорони Путіна". Зйомки мають відбутися весною та літом, а кошти на цей проєкт, за словами творчої команди, "збираюсь всією країною". Що про це все думає виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух – дізнавайтесь далі.

В інтерв’ю для 24 Каналу Анна Мачух розповіла про розвиток українського кіно під час війни. Вона зауважила, що в Україні активно розвивається комедійний жанр, наприклад, вже наступного місяця ми побачимо стрічку Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". А нещодавно фільм за сценарієм Ірени Карпи "Сусідка" став найкасовішою стрічкою. Але що не так із комедією-караоке "Похорони Путіна" – йдемо далі.

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Анна Мачух про нову комедію-караоке "Похорони Путіна"

За словами Анни Мачух, українці часто звертаються до гумору, аби відрефлексувати драматичні події, або щоб відволіктися від трагічної реальності та отримати розрядку мозку. "Проте, в площині виробництва аудіовізуального контенту ми маємо велику прогалину в етичному питанні. Часто творці не замислюються над впливом того чи іншого твору на аудиторію, вважають, що глядач має попит на подібні проєкти ("Похорони Путіна" – 24 канал). Втім, це не зовсім так", – сказала Мачух.

Не можна вважати глядача дурним та неосвіченим, щоб пропонувати йому такий продукт. Адже культура має на меті формувати та посилювати ідентичність нації, виховувати її смаки. А такі проєкти, які ви зазначили, не мають нічого спільного з культурою. Це радше фоновий контент дуже низької якості, який створюється задля переглядів та лайків,

– продовжила вона.

Творці комедії зазначали, що зйомки мають відбутися весною та літом, а кошти на цей проєкт "збираюсь всією країною". Генеральним продюсером шоу виступив Юрій Горбунов, а режисером Микола Куцик, за плечима якого робота над проєктами "Великі Вуйки", "Останній москаль" та "Скажене весілля".

У майбутній комедії зіграють такі актори:

Олексій Арестович;

Юрій Горбунов;

Світлана Тарабарова;

Співачка Квітка;

Андрій Мацола;

Бампер і Сус.

"Похорони Путіна": дивіться тизер