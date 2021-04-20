Дженніфер Лопес показала ефектне фото за лаштунками зйомок нової комедії

У Домініканській Республіці тривають зйомки комедії Shotgun Wedding з Дженніфер Лопес у головній ролі . У перерві між зйомками актриса зробила серію ефектних фото, якими залюбки поділилась із прихильниками.

Дженніфер Лопес мала розкішний вигляд не тільки на знімальному майданчику комедії Shotgun Wedding. В один з робочих днів актриса зробила паузу на каву та влаштувала імпровізовану фотосесію.

Дивіться також Леді Гага приміряла весільну сукню на зйомках "Будинку Гуччі"

На фото, які кінозірка залюбки розмістила у блозі, видно, як вона вмостилась на сходах трейлеру з іменним горням у руках. Дженніфер Лопес позувала у стильній сорочці, зав'язаній на талії, і білих штанах, що виглядали дуже стильно. А доповнили образ актриси макіяж і хвилясте волосся.

Розмови за кавою,

– написала Дженніфер Лопес.

У дописі вона позначила продюсерку Елейн Голдсміт-Томас і візажистку Кейт Бест, які є колегами Дженніфер Лопес у комедії Shotgun Wedding.

Shotgun Wedding: коротко про фільм

Ще у жовтні 2020 року у пресі поширили інформацію про зйомки майбутньої комедії Shotgun Wedding. На головні ролі тоді запросили Джей Ло і Армі Гаммера. Однак через гучний секс-скандал актора звільнили з проєкту, а на його роль затвердили Джоша Дюамеля.

За сюжетом, Дарсі і Том вирішують піти до вівтаря, щоб врятувати свої стосунки, які опинились на межі розриву. Для цього пара орендує розкішний весільний зал і запрошує найближчих людей на свято. Однак очікувана церемонія йде не запланом: гостей захоплюють озброєні злочинці, а Дарсі і Том об'єднуються, щоб врятувати рідних.

Прем'єра комедії Shotgun Wedding запланована на 2022 рік. У фільмі глядачі зможуть побачити:

Дженніфер Лопес

Джоша Дюамеля

Ленні Кравіца

Чіча Маріна

Д'Арсі Карден

Селену Тан

Алекса Малларі-молодшого

Поки автори комедії не презентували тизер, однак вже встигли потішити прихильників першими фото зі зйомок, де Дженніфер Лопес постала у весільній сукні.